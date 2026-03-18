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VABS: Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

24.20 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VABS汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.20和高点24.20进行交易。

关注Virtus Newfleet ABS/MBS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VABS新闻

常见问题解答

VABS股票今天的价格是多少？

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF股票今天的定价为24.20。它在24.20 - 24.20范围内交易，昨天的收盘价为24.19，交易量达到1。VABS的实时价格图表显示了这些更新。

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF股票是否支付股息？

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF目前的价值为24.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.47%和USD。实时查看图表以跟踪VABS走势。

如何购买VABS股票？

您可以以24.20的当前价格购买Virtus Newfleet ABS/MBS ETF股票。订单通常设置在24.20或24.50附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VABS的实时图表更新。

如何投资VABS股票？

投资Virtus Newfleet ABS/MBS ETF需要考虑年度范围23.94 - 24.69和当前价格24.20。许多人在以24.20或24.50下订单之前，会比较0.29%和。实时查看VABS价格图表，了解每日变化。

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtus Newfleet ABS/MBS ETF的最高价格是24.69。在23.94 - 24.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Newfleet ABS/MBS ETF的绩效。

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF股票的最低价格是多少？

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF（VABS）的最低价格为23.94。将其与当前的24.20和23.94 - 24.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VABS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VABS股票是什么时候拆分的？

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.19和-1.47%中可见。

日范围
24.20 24.20
年范围
23.94 24.69
前一天收盘价
24.19
开盘价
24.20
卖价
24.20
买价
24.50
最低价
24.20
最高价
24.20
交易量
1
日变化
0.04%
月变化
0.29%
6个月变化
-0.53%
年变化
-1.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%