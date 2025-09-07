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UYM: ProShares Ultra Materials
Курс UYM за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.59, а максимальная — 32.12.
Следите за динамикой ProShares Ultra Materials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UYM сегодня?
ProShares Ultra Materials (UYM) сегодня оценивается на уровне 32.03. Инструмент торгуется в пределах 31.59 - 32.12, вчерашнее закрытие составило 31.83, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UYM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Materials?
ProShares Ultra Materials в настоящее время оценивается в 32.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.15% и USD. Отслеживайте движения UYM на графике в реальном времени.
Как купить акции UYM?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Materials (UYM) по текущей цене 32.03. Ордера обычно размещаются около 32.03 или 32.33, тогда как 13 и 1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UYM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UYM?
Инвестирование в ProShares Ultra Materials предполагает учет годового диапазона 21.35 - 34.54 и текущей цены 32.03. Многие сравнивают 9.17% и -2.05% перед размещением ордеров на 32.03 или 32.33. Изучайте ежедневные изменения цены UYM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Materials?
Самая высокая цена ProShares Ultra Materials (UYM) за последний год составила 34.54. Акции заметно колебались в пределах 21.35 - 34.54, сравнение с 31.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Materials на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Materials?
Самая низкая цена ProShares Ultra Materials (UYM) за год составила 21.35. Сравнение с текущими 32.03 и 21.35 - 34.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UYM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UYM?
В прошлом ProShares Ultra Materials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.83 и 27.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.83
- Open
- 31.68
- Bid
- 32.03
- Ask
- 32.33
- Low
- 31.59
- High
- 32.12
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 9.17%
- 6-месячное изменение
- -2.05%
- Годовое изменение
- 27.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%