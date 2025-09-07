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UYM: ProShares Ultra Materials

32.03 USD 0.20 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UYM за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.59, а максимальная — 32.12.

Следите за динамикой ProShares Ultra Materials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UYM сегодня?

ProShares Ultra Materials (UYM) сегодня оценивается на уровне 32.03. Инструмент торгуется в пределах 31.59 - 32.12, вчерашнее закрытие составило 31.83, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UYM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Materials?

ProShares Ultra Materials в настоящее время оценивается в 32.03. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.15% и USD. Отслеживайте движения UYM на графике в реальном времени.

Как купить акции UYM?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Materials (UYM) по текущей цене 32.03. Ордера обычно размещаются около 32.03 или 32.33, тогда как 13 и 1.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UYM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UYM?

Инвестирование в ProShares Ultra Materials предполагает учет годового диапазона 21.35 - 34.54 и текущей цены 32.03. Многие сравнивают 9.17% и -2.05% перед размещением ордеров на 32.03 или 32.33. Изучайте ежедневные изменения цены UYM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Materials?

Самая высокая цена ProShares Ultra Materials (UYM) за последний год составила 34.54. Акции заметно колебались в пределах 21.35 - 34.54, сравнение с 31.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Materials на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Materials?

Самая низкая цена ProShares Ultra Materials (UYM) за год составила 21.35. Сравнение с текущими 32.03 и 21.35 - 34.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UYM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UYM?

В прошлом ProShares Ultra Materials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.83 и 27.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.59 32.12
Годовой диапазон
21.35 34.54
Предыдущее закрытие
31.83
Open
31.68
Bid
32.03
Ask
32.33
Low
31.59
High
32.12
Объем
13
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
9.17%
6-месячное изменение
-2.05%
Годовое изменение
27.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%