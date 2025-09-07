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UYM: 基础材料指数ETF-ProShares两倍做多

32.19 USD 0.16 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UYM汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点32.02和高点32.65进行交易。

关注基础材料指数ETF-ProShares两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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UYM新闻

常见问题解答

UYM股票今天的价格是多少？

基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票今天的定价为32.19。它在32.02 - 32.65范围内交易，昨天的收盘价为32.03，交易量达到154。UYM的实时价格图表显示了这些更新。

基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票是否支付股息？

基础材料指数ETF-ProShares两倍做多目前的价值为32.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.79%和USD。实时查看图表以跟踪UYM走势。

如何购买UYM股票？

您可以以32.19的当前价格购买基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票。订单通常设置在32.19或32.49附近，而154和-0.53%显示市场活动。立即关注UYM的实时图表更新。

如何投资UYM股票？

投资基础材料指数ETF-ProShares两倍做多需要考虑年度范围21.35 - 34.54和当前价格32.19。许多人在以32.19或32.49下订单之前，会比较9.71%和。实时查看UYM价格图表，了解每日变化。

基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，基础材料指数ETF-ProShares两倍做多的最高价格是34.54。在21.35 - 34.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪基础材料指数ETF-ProShares两倍做多的绩效。

基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票的最低价格是多少？

基础材料指数ETF-ProShares两倍做多（UYM）的最低价格为21.35。将其与当前的32.19和21.35 - 34.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UYM股票是什么时候拆分的？

基础材料指数ETF-ProShares两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.03和27.79%中可见。

日范围
32.02 32.65
年范围
21.35 34.54
前一天收盘价
32.03
开盘价
32.36
卖价
32.19
买价
32.49
最低价
32.02
最高价
32.65
交易量
154
日变化
0.50%
月变化
9.71%
6个月变化
-1.56%
年变化
27.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%