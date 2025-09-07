UYM: 基础材料指数ETF-ProShares两倍做多
今日UYM汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点32.02和高点32.65进行交易。
关注基础材料指数ETF-ProShares两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
UYM新闻
常见问题解答
UYM股票今天的价格是多少？
基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票今天的定价为32.19。它在32.02 - 32.65范围内交易，昨天的收盘价为32.03，交易量达到154。UYM的实时价格图表显示了这些更新。
基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票是否支付股息？
基础材料指数ETF-ProShares两倍做多目前的价值为32.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注27.79%和USD。实时查看图表以跟踪UYM走势。
如何购买UYM股票？
您可以以32.19的当前价格购买基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票。订单通常设置在32.19或32.49附近，而154和-0.53%显示市场活动。立即关注UYM的实时图表更新。
如何投资UYM股票？
投资基础材料指数ETF-ProShares两倍做多需要考虑年度范围21.35 - 34.54和当前价格32.19。许多人在以32.19或32.49下订单之前，会比较9.71%和。实时查看UYM价格图表，了解每日变化。
基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，基础材料指数ETF-ProShares两倍做多的最高价格是34.54。在21.35 - 34.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪基础材料指数ETF-ProShares两倍做多的绩效。
基础材料指数ETF-ProShares两倍做多股票的最低价格是多少？
基础材料指数ETF-ProShares两倍做多（UYM）的最低价格为21.35。将其与当前的32.19和21.35 - 34.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UYM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UYM股票是什么时候拆分的？
基础材料指数ETF-ProShares两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.03和27.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.03
- 开盘价
- 32.36
- 卖价
- 32.19
- 买价
- 32.49
- 最低价
- 32.02
- 最高价
- 32.65
- 交易量
- 154
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 9.71%
- 6个月变化
- -1.56%
- 年变化
- 27.79%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%