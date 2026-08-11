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UYG: ProShares Ultra Financials

98.59 USD 0.72 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UYG за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.13, а максимальная — 99.19.

Следите за динамикой ProShares Ultra Financials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UYG сегодня?

ProShares Ultra Financials (UYG) сегодня оценивается на уровне 98.59. Инструмент торгуется в пределах 98.13 - 99.19, вчерашнее закрытие составило 97.87, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UYG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Financials?

ProShares Ultra Financials в настоящее время оценивается в 98.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.54% и USD. Отслеживайте движения UYG на графике в реальном времени.

Как купить акции UYG?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Financials (UYG) по текущей цене 98.59. Ордера обычно размещаются около 98.59 или 98.89, тогда как 15 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UYG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UYG?

Инвестирование в ProShares Ultra Financials предполагает учет годового диапазона 68.43 - 104.32 и текущей цены 98.59. Многие сравнивают 1.05% и 26.09% перед размещением ордеров на 98.59 или 98.89. Изучайте ежедневные изменения цены UYG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Financials?

Самая высокая цена ProShares Ultra Financials (UYG) за последний год составила 104.32. Акции заметно колебались в пределах 68.43 - 104.32, сравнение с 97.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Financials на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Financials?

Самая низкая цена ProShares Ultra Financials (UYG) за год составила 68.43. Сравнение с текущими 98.59 и 68.43 - 104.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UYG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UYG?

В прошлом ProShares Ultra Financials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.87 и 0.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
98.13 99.19
Годовой диапазон
68.43 104.32
Предыдущее закрытие
97.87
Open
98.44
Bid
98.59
Ask
98.89
Low
98.13
High
99.19
Объем
15
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
1.05%
6-месячное изменение
26.09%
Годовое изменение
0.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%