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UYG: ProShares Ultra Financials
Курс UYG за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.13, а максимальная — 99.19.
Следите за динамикой ProShares Ultra Financials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UYG сегодня?
ProShares Ultra Financials (UYG) сегодня оценивается на уровне 98.59. Инструмент торгуется в пределах 98.13 - 99.19, вчерашнее закрытие составило 97.87, а торговый объем достиг 15. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UYG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Financials?
ProShares Ultra Financials в настоящее время оценивается в 98.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.54% и USD. Отслеживайте движения UYG на графике в реальном времени.
Как купить акции UYG?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Financials (UYG) по текущей цене 98.59. Ордера обычно размещаются около 98.59 или 98.89, тогда как 15 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UYG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UYG?
Инвестирование в ProShares Ultra Financials предполагает учет годового диапазона 68.43 - 104.32 и текущей цены 98.59. Многие сравнивают 1.05% и 26.09% перед размещением ордеров на 98.59 или 98.89. Изучайте ежедневные изменения цены UYG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Financials?
Самая высокая цена ProShares Ultra Financials (UYG) за последний год составила 104.32. Акции заметно колебались в пределах 68.43 - 104.32, сравнение с 97.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Financials на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Financials?
Самая низкая цена ProShares Ultra Financials (UYG) за год составила 68.43. Сравнение с текущими 98.59 и 68.43 - 104.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UYG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UYG?
В прошлом ProShares Ultra Financials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 97.87 и 0.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 97.87
- Open
- 98.44
- Bid
- 98.59
- Ask
- 98.89
- Low
- 98.13
- High
- 99.19
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- 1.05%
- 6-месячное изменение
- 26.09%
- Годовое изменение
- 0.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%