Курс UYG за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.13, а максимальная — 99.19.

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