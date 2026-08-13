UYG: 金融股指数ETF-ProShares两倍做多
今日UYG汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点98.53和高点99.16进行交易。
关注金融股指数ETF-ProShares两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UYG股票今天的价格是多少？
金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票今天的定价为98.78。它在98.53 - 99.16范围内交易，昨天的收盘价为98.59，交易量达到10。UYG的实时价格图表显示了这些更新。
金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票是否支付股息？
金融股指数ETF-ProShares两倍做多目前的价值为98.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.73%和USD。实时查看图表以跟踪UYG走势。
如何购买UYG股票？
您可以以98.78的当前价格购买金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票。订单通常设置在98.78或99.08附近，而10和-0.11%显示市场活动。立即关注UYG的实时图表更新。
如何投资UYG股票？
投资金融股指数ETF-ProShares两倍做多需要考虑年度范围68.43 - 104.32和当前价格98.78。许多人在以98.78或99.08下订单之前，会比较1.24%和。实时查看UYG价格图表，了解每日变化。
金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，金融股指数ETF-ProShares两倍做多的最高价格是104.32。在68.43 - 104.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪金融股指数ETF-ProShares两倍做多的绩效。
金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票的最低价格是多少？
金融股指数ETF-ProShares两倍做多（UYG）的最低价格为68.43。将其与当前的98.78和68.43 - 104.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UYG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UYG股票是什么时候拆分的？
金融股指数ETF-ProShares两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、98.59和0.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 98.59
- 开盘价
- 98.89
- 卖价
- 98.78
- 买价
- 99.08
- 最低价
- 98.53
- 最高价
- 99.16
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 1.24%
- 6个月变化
- 26.33%
- 年变化
- 0.73%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%