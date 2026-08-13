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UYG: 金融股指数ETF-ProShares两倍做多

98.78 USD 0.19 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UYG汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点98.53和高点99.16进行交易。

关注金融股指数ETF-ProShares两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UYG股票今天的价格是多少？

金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票今天的定价为98.78。它在98.53 - 99.16范围内交易，昨天的收盘价为98.59，交易量达到10。UYG的实时价格图表显示了这些更新。

金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票是否支付股息？

金融股指数ETF-ProShares两倍做多目前的价值为98.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.73%和USD。实时查看图表以跟踪UYG走势。

如何购买UYG股票？

您可以以98.78的当前价格购买金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票。订单通常设置在98.78或99.08附近，而10和-0.11%显示市场活动。立即关注UYG的实时图表更新。

如何投资UYG股票？

投资金融股指数ETF-ProShares两倍做多需要考虑年度范围68.43 - 104.32和当前价格98.78。许多人在以98.78或99.08下订单之前，会比较1.24%和。实时查看UYG价格图表，了解每日变化。

金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，金融股指数ETF-ProShares两倍做多的最高价格是104.32。在68.43 - 104.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪金融股指数ETF-ProShares两倍做多的绩效。

金融股指数ETF-ProShares两倍做多股票的最低价格是多少？

金融股指数ETF-ProShares两倍做多（UYG）的最低价格为68.43。将其与当前的98.78和68.43 - 104.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UYG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UYG股票是什么时候拆分的？

金融股指数ETF-ProShares两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、98.59和0.73%中可见。

日范围
98.53 99.16
年范围
68.43 104.32
前一天收盘价
98.59
开盘价
98.89
卖价
98.78
买价
99.08
最低价
98.53
最高价
99.16
交易量
10
日变化
0.19%
月变化
1.24%
6个月变化
26.33%
年变化
0.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%