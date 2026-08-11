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UXRP: ProShares Ultra XRP ETF
Курс UXRP за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.09, а максимальная — 9.39.
Следите за динамикой ProShares Ultra XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UXRP сегодня?
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) сегодня оценивается на уровне 9.16. Инструмент торгуется в пределах 9.09 - 9.39, вчерашнее закрытие составило 9.23, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UXRP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra XRP ETF?
ProShares Ultra XRP ETF в настоящее время оценивается в 9.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.97% и USD. Отслеживайте движения UXRP на графике в реальном времени.
Как купить акции UXRP?
Вы можете купить акции ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) по текущей цене 9.16. Ордера обычно размещаются около 9.16 или 9.46, тогда как 59 и -1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UXRP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UXRP?
Инвестирование в ProShares Ultra XRP ETF предполагает учет годового диапазона 2.82 - 35.70 и текущей цены 9.16. Многие сравнивают -9.49% и 136.69% перед размещением ордеров на 9.16 или 9.46. Изучайте ежедневные изменения цены UXRP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra XRP ETF?
Самая высокая цена ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) за последний год составила 35.70. Акции заметно колебались в пределах 2.82 - 35.70, сравнение с 9.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra XRP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra XRP ETF?
Самая низкая цена ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) за год составила 2.82. Сравнение с текущими 9.16 и 2.82 - 35.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UXRP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UXRP?
В прошлом ProShares Ultra XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.23 и -67.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.23
- Open
- 9.28
- Bid
- 9.16
- Ask
- 9.46
- Low
- 9.09
- High
- 9.39
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- -9.49%
- 6-месячное изменение
- 136.69%
- Годовое изменение
- -67.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%