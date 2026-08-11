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UXRP: ProShares Ultra XRP ETF

9.16 USD 0.07 (0.76%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UXRP за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.09, а максимальная — 9.39.

Следите за динамикой ProShares Ultra XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UXRP сегодня?

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) сегодня оценивается на уровне 9.16. Инструмент торгуется в пределах 9.09 - 9.39, вчерашнее закрытие составило 9.23, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UXRP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra XRP ETF?

ProShares Ultra XRP ETF в настоящее время оценивается в 9.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.97% и USD. Отслеживайте движения UXRP на графике в реальном времени.

Как купить акции UXRP?

Вы можете купить акции ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) по текущей цене 9.16. Ордера обычно размещаются около 9.16 или 9.46, тогда как 59 и -1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UXRP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UXRP?

Инвестирование в ProShares Ultra XRP ETF предполагает учет годового диапазона 2.82 - 35.70 и текущей цены 9.16. Многие сравнивают -9.49% и 136.69% перед размещением ордеров на 9.16 или 9.46. Изучайте ежедневные изменения цены UXRP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra XRP ETF?

Самая высокая цена ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) за последний год составила 35.70. Акции заметно колебались в пределах 2.82 - 35.70, сравнение с 9.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra XRP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra XRP ETF?

Самая низкая цена ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) за год составила 2.82. Сравнение с текущими 9.16 и 2.82 - 35.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UXRP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UXRP?

В прошлом ProShares Ultra XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.23 и -67.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.09 9.39
Годовой диапазон
2.82 35.70
Предыдущее закрытие
9.23
Open
9.28
Bid
9.16
Ask
9.46
Low
9.09
High
9.39
Объем
59
Дневное изменение
-0.76%
Месячное изменение
-9.49%
6-месячное изменение
136.69%
Годовое изменение
-67.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%