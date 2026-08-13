UXRP股票今天的价格是多少？ ProShares Ultra XRP ETF股票今天的定价为9.04。它在8.68 - 9.07范围内交易，昨天的收盘价为9.16，交易量达到133。UXRP的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra XRP ETF股票是否支付股息？ ProShares Ultra XRP ETF目前的价值为9.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.39%和USD。实时查看图表以跟踪UXRP走势。

如何购买UXRP股票？ 您可以以9.04的当前价格购买ProShares Ultra XRP ETF股票。订单通常设置在9.04或9.34附近，而133和1.01%显示市场活动。立即关注UXRP的实时图表更新。

如何投资UXRP股票？ 投资ProShares Ultra XRP ETF需要考虑年度范围2.82 - 35.70和当前价格9.04。许多人在以9.04或9.34下订单之前，会比较-10.67%和。实时查看UXRP价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra XRP ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ProShares Ultra XRP ETF的最高价格是35.70。在2.82 - 35.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra XRP ETF的绩效。

ProShares Ultra XRP ETF股票的最低价格是多少？ ProShares Ultra XRP ETF（UXRP）的最低价格为2.82。将其与当前的9.04和2.82 - 35.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UXRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。