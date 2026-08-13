UXRP: ProShares Ultra XRP ETF
今日UXRP汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点8.68和高点9.07进行交易。
关注ProShares Ultra XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UXRP股票今天的价格是多少？
ProShares Ultra XRP ETF股票今天的定价为9.04。它在8.68 - 9.07范围内交易，昨天的收盘价为9.16，交易量达到133。UXRP的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares Ultra XRP ETF股票是否支付股息？
ProShares Ultra XRP ETF目前的价值为9.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.39%和USD。实时查看图表以跟踪UXRP走势。
如何购买UXRP股票？
您可以以9.04的当前价格购买ProShares Ultra XRP ETF股票。订单通常设置在9.04或9.34附近，而133和1.01%显示市场活动。立即关注UXRP的实时图表更新。
如何投资UXRP股票？
投资ProShares Ultra XRP ETF需要考虑年度范围2.82 - 35.70和当前价格9.04。许多人在以9.04或9.34下订单之前，会比较-10.67%和。实时查看UXRP价格图表，了解每日变化。
ProShares Ultra XRP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares Ultra XRP ETF的最高价格是35.70。在2.82 - 35.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra XRP ETF的绩效。
ProShares Ultra XRP ETF股票的最低价格是多少？
ProShares Ultra XRP ETF（UXRP）的最低价格为2.82。将其与当前的9.04和2.82 - 35.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UXRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UXRP股票是什么时候拆分的？
ProShares Ultra XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.16和-68.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.16
- 开盘价
- 8.95
- 卖价
- 9.04
- 买价
- 9.34
- 最低价
- 8.68
- 最高价
- 9.07
- 交易量
- 133
- 日变化
- -1.31%
- 月变化
- -10.67%
- 6个月变化
- 133.59%
- 年变化
- -68.39%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%