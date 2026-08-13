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UXRP: ProShares Ultra XRP ETF

9.04 USD 0.12 (1.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UXRP汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点8.68和高点9.07进行交易。

关注ProShares Ultra XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UXRP股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra XRP ETF股票今天的定价为9.04。它在8.68 - 9.07范围内交易，昨天的收盘价为9.16，交易量达到133。UXRP的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra XRP ETF股票是否支付股息？

ProShares Ultra XRP ETF目前的价值为9.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-68.39%和USD。实时查看图表以跟踪UXRP走势。

如何购买UXRP股票？

您可以以9.04的当前价格购买ProShares Ultra XRP ETF股票。订单通常设置在9.04或9.34附近，而133和1.01%显示市场活动。立即关注UXRP的实时图表更新。

如何投资UXRP股票？

投资ProShares Ultra XRP ETF需要考虑年度范围2.82 - 35.70和当前价格9.04。许多人在以9.04或9.34下订单之前，会比较-10.67%和。实时查看UXRP价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra XRP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra XRP ETF的最高价格是35.70。在2.82 - 35.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra XRP ETF的绩效。

ProShares Ultra XRP ETF股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra XRP ETF（UXRP）的最低价格为2.82。将其与当前的9.04和2.82 - 35.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UXRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UXRP股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.16和-68.39%中可见。

日范围
8.68 9.07
年范围
2.82 35.70
前一天收盘价
9.16
开盘价
8.95
卖价
9.04
买价
9.34
最低价
8.68
最高价
9.07
交易量
133
日变化
-1.31%
月变化
-10.67%
6个月变化
133.59%
年变化
-68.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%