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UXJL: FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

37.54 USD 0.65 (1.76%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UXJL за сегодня изменился на 1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.54, а максимальная — 37.54.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UXJL сегодня?

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) сегодня оценивается на уровне 37.54. Инструмент торгуется в пределах 37.54 - 37.54, вчерашнее закрытие составило 36.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UXJL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July?

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July в настоящее время оценивается в 37.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.40% и USD. Отслеживайте движения UXJL на графике в реальном времени.

Как купить акции UXJL?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) по текущей цене 37.54. Ордера обычно размещаются около 37.54 или 37.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UXJL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UXJL?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July предполагает учет годового диапазона 30.02 - 37.54 и текущей цены 37.54. Многие сравнивают 2.18% и 14.91% перед размещением ордеров на 37.54 или 37.84. Изучайте ежедневные изменения цены UXJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) за последний год составила 37.54. Акции заметно колебались в пределах 30.02 - 37.54, сравнение с 36.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) за год составила 30.02. Сравнение с текущими 37.54 и 30.02 - 37.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UXJL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UXJL?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.89 и 22.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.54 37.54
Годовой диапазон
30.02 37.54
Предыдущее закрытие
36.89
Open
37.54
Bid
37.54
Ask
37.84
Low
37.54
High
37.54
Объем
1
Дневное изменение
1.76%
Месячное изменение
2.18%
6-месячное изменение
14.91%
Годовое изменение
22.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%