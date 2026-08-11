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UXJL: FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
Курс UXJL за сегодня изменился на 1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.54, а максимальная — 37.54.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UXJL сегодня?
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) сегодня оценивается на уровне 37.54. Инструмент торгуется в пределах 37.54 - 37.54, вчерашнее закрытие составило 36.89, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UXJL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July?
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July в настоящее время оценивается в 37.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.40% и USD. Отслеживайте движения UXJL на графике в реальном времени.
Как купить акции UXJL?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) по текущей цене 37.54. Ордера обычно размещаются около 37.54 или 37.84, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UXJL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UXJL?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July предполагает учет годового диапазона 30.02 - 37.54 и текущей цены 37.54. Многие сравнивают 2.18% и 14.91% перед размещением ордеров на 37.54 или 37.84. Изучайте ежедневные изменения цены UXJL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) за последний год составила 37.54. Акции заметно колебались в пределах 30.02 - 37.54, сравнение с 36.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) за год составила 30.02. Сравнение с текущими 37.54 и 30.02 - 37.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UXJL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UXJL?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.89 и 22.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.89
- Open
- 37.54
- Bid
- 37.54
- Ask
- 37.84
- Low
- 37.54
- High
- 37.54
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.76%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 14.91%
- Годовое изменение
- 22.40%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%