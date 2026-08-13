UXJL: FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
今日UXJL汇率已更改1.76%。当日，交易品种以低点37.54和高点37.54进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
UXJL股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票今天的定价为37.54。它在37.54 - 37.54范围内交易，昨天的收盘价为36.89，交易量达到1。UXJL的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July目前的价值为37.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.40%和USD。实时查看图表以跟踪UXJL走势。
如何购买UXJL股票？
您可以以37.54的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票。订单通常设置在37.54或37.84附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UXJL的实时图表更新。
如何投资UXJL股票？
投资FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July需要考虑年度范围30.02 - 37.54和当前价格37.54。许多人在以37.54或37.84下订单之前，会比较2.18%和。实时查看UXJL价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July的最高价格是37.54。在30.02 - 37.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July的绩效。
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July（UXJL）的最低价格为30.02。将其与当前的37.54和30.02 - 37.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UXJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UXJL股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.89和22.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.89
- 开盘价
- 37.54
- 卖价
- 37.54
- 买价
- 37.84
- 最低价
- 37.54
- 最高价
- 37.54
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.76%
- 月变化
- 2.18%
- 6个月变化
- 14.91%
- 年变化
- 22.40%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%