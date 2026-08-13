报价部分
货币 / UXJL
回到股票

UXJL: FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

37.54 USD 0.65 (1.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UXJL汇率已更改1.76%。当日，交易品种以低点37.54和高点37.54进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UXJL股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票今天的定价为37.54。它在37.54 - 37.54范围内交易，昨天的收盘价为36.89，交易量达到1。UXJL的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July目前的价值为37.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.40%和USD。实时查看图表以跟踪UXJL走势。

如何购买UXJL股票？

您可以以37.54的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票。订单通常设置在37.54或37.84附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UXJL的实时图表更新。

如何投资UXJL股票？

投资FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July需要考虑年度范围30.02 - 37.54和当前价格37.54。许多人在以37.54或37.84下订单之前，会比较2.18%和。实时查看UXJL价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July的最高价格是37.54。在30.02 - 37.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July的绩效。

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July（UXJL）的最低价格为30.02。将其与当前的37.54和30.02 - 37.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UXJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UXJL股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.89和22.40%中可见。

日范围
37.54 37.54
年范围
30.02 37.54
前一天收盘价
36.89
开盘价
37.54
卖价
37.54
买价
37.84
最低价
37.54
最高价
37.54
交易量
1
日变化
1.76%
月变化
2.18%
6个月变化
14.91%
年变化
22.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%