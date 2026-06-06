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UXI: ProShares Ultra Industrials
Курс UXI за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.65, а максимальная — 63.34.
Следите за динамикой ProShares Ultra Industrials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UXI сегодня?
ProShares Ultra Industrials (UXI) сегодня оценивается на уровне 62.74. Инструмент торгуется в пределах 62.65 - 63.34, вчерашнее закрытие составило 63.45, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Industrials?
ProShares Ultra Industrials в настоящее время оценивается в 62.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.60% и USD. Отслеживайте движения UXI на графике в реальном времени.
Как купить акции UXI?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Industrials (UXI) по текущей цене 62.74. Ордера обычно размещаются около 62.74 или 63.04, тогда как 22 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UXI?
Инвестирование в ProShares Ultra Industrials предполагает учет годового диапазона 41.72 - 64.95 и текущей цены 62.74. Многие сравнивают 4.18% и 5.48% перед размещением ордеров на 62.74 или 63.04. Изучайте ежедневные изменения цены UXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Industrials?
Самая высокая цена ProShares Ultra Industrials (UXI) за последний год составила 64.95. Акции заметно колебались в пределах 41.72 - 64.95, сравнение с 63.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Industrials на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Industrials?
Самая низкая цена ProShares Ultra Industrials (UXI) за год составила 41.72. Сравнение с текущими 62.74 и 41.72 - 64.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UXI?
В прошлом ProShares Ultra Industrials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.45 и 43.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 63.45
- Open
- 63.08
- Bid
- 62.74
- Ask
- 63.04
- Low
- 62.65
- High
- 63.34
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- 4.18%
- 6-месячное изменение
- 5.48%
- Годовое изменение
- 43.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%