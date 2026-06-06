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UXI: ProShares Ultra Industrials

62.74 USD 0.71 (1.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UXI за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.65, а максимальная — 63.34.

Следите за динамикой ProShares Ultra Industrials. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UXI сегодня?

ProShares Ultra Industrials (UXI) сегодня оценивается на уровне 62.74. Инструмент торгуется в пределах 62.65 - 63.34, вчерашнее закрытие составило 63.45, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Industrials?

ProShares Ultra Industrials в настоящее время оценивается в 62.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.60% и USD. Отслеживайте движения UXI на графике в реальном времени.

Как купить акции UXI?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Industrials (UXI) по текущей цене 62.74. Ордера обычно размещаются около 62.74 или 63.04, тогда как 22 и -0.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UXI?

Инвестирование в ProShares Ultra Industrials предполагает учет годового диапазона 41.72 - 64.95 и текущей цены 62.74. Многие сравнивают 4.18% и 5.48% перед размещением ордеров на 62.74 или 63.04. Изучайте ежедневные изменения цены UXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Industrials?

Самая высокая цена ProShares Ultra Industrials (UXI) за последний год составила 64.95. Акции заметно колебались в пределах 41.72 - 64.95, сравнение с 63.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Industrials на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Industrials?

Самая низкая цена ProShares Ultra Industrials (UXI) за год составила 41.72. Сравнение с текущими 62.74 и 41.72 - 64.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UXI?

В прошлом ProShares Ultra Industrials проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 63.45 и 43.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
62.65 63.34
Годовой диапазон
41.72 64.95
Предыдущее закрытие
63.45
Open
63.08
Bid
62.74
Ask
63.04
Low
62.65
High
63.34
Объем
22
Дневное изменение
-1.12%
Месячное изменение
4.18%
6-месячное изменение
5.48%
Годовое изменение
43.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%