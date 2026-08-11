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UX: Roundhill Uranium ETF
Курс UX за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.58, а максимальная — 29.10.
Следите за динамикой Roundhill Uranium ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UX сегодня?
Roundhill Uranium ETF (UX) сегодня оценивается на уровне 28.58. Инструмент торгуется в пределах 28.58 - 29.10, вчерашнее закрытие составило 29.16, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Uranium ETF?
Roundhill Uranium ETF в настоящее время оценивается в 28.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.06% и USD. Отслеживайте движения UX на графике в реальном времени.
Как купить акции UX?
Вы можете купить акции Roundhill Uranium ETF (UX) по текущей цене 28.58. Ордера обычно размещаются около 28.58 или 28.88, тогда как 3 и -1.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UX?
Инвестирование в Roundhill Uranium ETF предполагает учет годового диапазона 27.26 - 32.51 и текущей цены 28.58. Многие сравнивают 3.29% и -7.98% перед размещением ордеров на 28.58 или 28.88. Изучайте ежедневные изменения цены UX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Uranium ETF?
Самая высокая цена Roundhill Uranium ETF (UX) за последний год составила 32.51. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 32.51, сравнение с 29.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Uranium ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Uranium ETF?
Самая низкая цена Roundhill Uranium ETF (UX) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 28.58 и 27.26 - 32.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UX?
В прошлом Roundhill Uranium ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.16 и -12.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.16
- Open
- 29.10
- Bid
- 28.58
- Ask
- 28.88
- Low
- 28.58
- High
- 29.10
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -1.99%
- Месячное изменение
- 3.29%
- 6-месячное изменение
- -7.98%
- Годовое изменение
- -12.06%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%