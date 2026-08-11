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UX: Roundhill Uranium ETF

28.58 USD 0.58 (1.99%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UX за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.58, а максимальная — 29.10.

Следите за динамикой Roundhill Uranium ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UX сегодня?

Roundhill Uranium ETF (UX) сегодня оценивается на уровне 28.58. Инструмент торгуется в пределах 28.58 - 29.10, вчерашнее закрытие составило 29.16, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Uranium ETF?

Roundhill Uranium ETF в настоящее время оценивается в 28.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -12.06% и USD. Отслеживайте движения UX на графике в реальном времени.

Как купить акции UX?

Вы можете купить акции Roundhill Uranium ETF (UX) по текущей цене 28.58. Ордера обычно размещаются около 28.58 или 28.88, тогда как 3 и -1.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UX?

Инвестирование в Roundhill Uranium ETF предполагает учет годового диапазона 27.26 - 32.51 и текущей цены 28.58. Многие сравнивают 3.29% и -7.98% перед размещением ордеров на 28.58 или 28.88. Изучайте ежедневные изменения цены UX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Uranium ETF?

Самая высокая цена Roundhill Uranium ETF (UX) за последний год составила 32.51. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 32.51, сравнение с 29.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Uranium ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Uranium ETF?

Самая низкая цена Roundhill Uranium ETF (UX) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 28.58 и 27.26 - 32.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UX?

В прошлом Roundhill Uranium ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.16 и -12.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.58 29.10
Годовой диапазон
27.26 32.51
Предыдущее закрытие
29.16
Open
29.10
Bid
28.58
Ask
28.88
Low
28.58
High
29.10
Объем
3
Дневное изменение
-1.99%
Месячное изменение
3.29%
6-месячное изменение
-7.98%
Годовое изменение
-12.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%