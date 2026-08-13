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UX: Roundhill Uranium ETF

28.58 USD 0.58 (1.99%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UX汇率已更改-1.99%。当日，交易品种以低点28.58和高点29.10进行交易。

关注Roundhill Uranium ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UX股票今天的价格是多少？

Roundhill Uranium ETF股票今天的定价为28.58。它在28.58 - 29.10范围内交易，昨天的收盘价为29.16，交易量达到3。UX的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Uranium ETF股票是否支付股息？

Roundhill Uranium ETF目前的价值为28.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.06%和USD。实时查看图表以跟踪UX走势。

如何购买UX股票？

您可以以28.58的当前价格购买Roundhill Uranium ETF股票。订单通常设置在28.58或28.88附近，而3和-1.79%显示市场活动。立即关注UX的实时图表更新。

如何投资UX股票？

投资Roundhill Uranium ETF需要考虑年度范围27.26 - 32.51和当前价格28.58。许多人在以28.58或28.88下订单之前，会比较3.29%和。实时查看UX价格图表，了解每日变化。

Roundhill Uranium ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Uranium ETF的最高价格是32.51。在27.26 - 32.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Uranium ETF的绩效。

Roundhill Uranium ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill Uranium ETF（UX）的最低价格为27.26。将其与当前的28.58和27.26 - 32.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UX股票是什么时候拆分的？

Roundhill Uranium ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.16和-12.06%中可见。

日范围
28.58 29.10
年范围
27.26 32.51
前一天收盘价
29.16
开盘价
29.10
卖价
28.58
买价
28.88
最低价
28.58
最高价
29.10
交易量
3
日变化
-1.99%
月变化
3.29%
6个月变化
-7.98%
年变化
-12.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%