UX: Roundhill Uranium ETF
今日UX汇率已更改-1.99%。当日，交易品种以低点28.58和高点29.10进行交易。
关注Roundhill Uranium ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- W1
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常见问题解答
UX股票今天的价格是多少？
Roundhill Uranium ETF股票今天的定价为28.58。它在28.58 - 29.10范围内交易，昨天的收盘价为29.16，交易量达到3。UX的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Uranium ETF股票是否支付股息？
Roundhill Uranium ETF目前的价值为28.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.06%和USD。实时查看图表以跟踪UX走势。
如何购买UX股票？
您可以以28.58的当前价格购买Roundhill Uranium ETF股票。订单通常设置在28.58或28.88附近，而3和-1.79%显示市场活动。立即关注UX的实时图表更新。
如何投资UX股票？
投资Roundhill Uranium ETF需要考虑年度范围27.26 - 32.51和当前价格28.58。许多人在以28.58或28.88下订单之前，会比较3.29%和。实时查看UX价格图表，了解每日变化。
Roundhill Uranium ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Uranium ETF的最高价格是32.51。在27.26 - 32.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Uranium ETF的绩效。
Roundhill Uranium ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill Uranium ETF（UX）的最低价格为27.26。将其与当前的28.58和27.26 - 32.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UX股票是什么时候拆分的？
Roundhill Uranium ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.16和-12.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.16
- 开盘价
- 29.10
- 卖价
- 28.58
- 买价
- 28.88
- 最低价
- 28.58
- 最高价
- 29.10
- 交易量
- 3
- 日变化
- -1.99%
- 月变化
- 3.29%
- 6个月变化
- -7.98%
- 年变化
- -12.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%