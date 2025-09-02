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UWM: ProShares Ultra Russell2000
Курс UWM за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.15, а максимальная — 67.11.
Следите за динамикой ProShares Ultra Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UWM сегодня?
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) сегодня оценивается на уровне 66.53. Инструмент торгуется в пределах 66.15 - 67.11, вчерашнее закрытие составило 67.26, а торговый объем достиг 649. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UWM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Russell2000?
ProShares Ultra Russell2000 в настоящее время оценивается в 66.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.34% и USD. Отслеживайте движения UWM на графике в реальном времени.
Как купить акции UWM?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Russell2000 (UWM) по текущей цене 66.53. Ордера обычно размещаются около 66.53 или 66.83, тогда как 649 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UWM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UWM?
Инвестирование в ProShares Ultra Russell2000 предполагает учет годового диапазона 40.91 - 68.32 и текущей цены 66.53. Многие сравнивают 4.69% и 30.86% перед размещением ордеров на 66.53 или 66.83. Изучайте ежедневные изменения цены UWM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Russell2000?
Самая высокая цена ProShares Ultra Russell2000 (UWM) за последний год составила 68.32. Акции заметно колебались в пределах 40.91 - 68.32, сравнение с 67.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Russell2000 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Russell2000?
Самая низкая цена ProShares Ultra Russell2000 (UWM) за год составила 40.91. Сравнение с текущими 66.53 и 40.91 - 68.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UWM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UWM?
В прошлом ProShares Ultra Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.26 и 55.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 67.26
- Open
- 66.77
- Bid
- 66.53
- Ask
- 66.83
- Low
- 66.15
- High
- 67.11
- Объем
- 649
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- 4.69%
- 6-месячное изменение
- 30.86%
- Годовое изменение
- 55.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%