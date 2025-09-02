КотировкиРазделы
Валюты / UWM
Назад в Рынок акций США

UWM: ProShares Ultra Russell2000

66.53 USD 0.73 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UWM за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.15, а максимальная — 67.11.

Следите за динамикой ProShares Ultra Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UWM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UWM сегодня?

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) сегодня оценивается на уровне 66.53. Инструмент торгуется в пределах 66.15 - 67.11, вчерашнее закрытие составило 67.26, а торговый объем достиг 649. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UWM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Russell2000?

ProShares Ultra Russell2000 в настоящее время оценивается в 66.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.34% и USD. Отслеживайте движения UWM на графике в реальном времени.

Как купить акции UWM?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Russell2000 (UWM) по текущей цене 66.53. Ордера обычно размещаются около 66.53 или 66.83, тогда как 649 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UWM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UWM?

Инвестирование в ProShares Ultra Russell2000 предполагает учет годового диапазона 40.91 - 68.32 и текущей цены 66.53. Многие сравнивают 4.69% и 30.86% перед размещением ордеров на 66.53 или 66.83. Изучайте ежедневные изменения цены UWM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Russell2000?

Самая высокая цена ProShares Ultra Russell2000 (UWM) за последний год составила 68.32. Акции заметно колебались в пределах 40.91 - 68.32, сравнение с 67.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Russell2000 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Russell2000?

Самая низкая цена ProShares Ultra Russell2000 (UWM) за год составила 40.91. Сравнение с текущими 66.53 и 40.91 - 68.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UWM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UWM?

В прошлом ProShares Ultra Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.26 и 55.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.15 67.11
Годовой диапазон
40.91 68.32
Предыдущее закрытие
67.26
Open
66.77
Bid
66.53
Ask
66.83
Low
66.15
High
67.11
Объем
649
Дневное изменение
-1.09%
Месячное изменение
4.69%
6-месячное изменение
30.86%
Годовое изменение
55.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%