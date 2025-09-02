UWM: 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多
今日UWM汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点66.88和高点67.36进行交易。
关注罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
UWM股票今天的价格是多少？
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票今天的定价为66.96。它在66.88 - 67.36范围内交易，昨天的收盘价为66.53，交易量达到212。UWM的实时价格图表显示了这些更新。
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票是否支付股息？
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多目前的价值为66.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注56.34%和USD。实时查看图表以跟踪UWM走势。
如何购买UWM股票？
您可以以66.96的当前价格购买罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票。订单通常设置在66.96或67.26附近，而212和-0.04%显示市场活动。立即关注UWM的实时图表更新。
如何投资UWM股票？
投资罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多需要考虑年度范围40.91 - 68.32和当前价格66.96。许多人在以66.96或67.26下订单之前，会比较5.37%和。实时查看UWM价格图表，了解每日变化。
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票的最高价格是多少？
在过去一年中，罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多的最高价格是68.32。在40.91 - 68.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多的绩效。
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票的最低价格是多少？
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多（UWM）的最低价格为40.91。将其与当前的66.96和40.91 - 68.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UWM股票是什么时候拆分的？
罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.53和56.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 66.53
- 开盘价
- 66.99
- 卖价
- 66.96
- 买价
- 67.26
- 最低价
- 66.88
- 最高价
- 67.36
- 交易量
- 212
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- 5.37%
- 6个月变化
- 31.71%
- 年变化
- 56.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%