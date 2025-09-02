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UWM: 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

66.96 USD 0.43 (0.65%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UWM汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点66.88和高点67.36进行交易。

关注罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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UWM新闻

常见问题解答

UWM股票今天的价格是多少？

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票今天的定价为66.96。它在66.88 - 67.36范围内交易，昨天的收盘价为66.53，交易量达到212。UWM的实时价格图表显示了这些更新。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票是否支付股息？

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多目前的价值为66.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注56.34%和USD。实时查看图表以跟踪UWM走势。

如何购买UWM股票？

您可以以66.96的当前价格购买罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票。订单通常设置在66.96或67.26附近，而212和-0.04%显示市场活动。立即关注UWM的实时图表更新。

如何投资UWM股票？

投资罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多需要考虑年度范围40.91 - 68.32和当前价格66.96。许多人在以66.96或67.26下订单之前，会比较5.37%和。实时查看UWM价格图表，了解每日变化。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票的最高价格是多少？

在过去一年中，罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多的最高价格是68.32。在40.91 - 68.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多的绩效。

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多股票的最低价格是多少？

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多（UWM）的最低价格为40.91。将其与当前的66.96和40.91 - 68.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UWM股票是什么时候拆分的？

罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.53和56.34%中可见。

日范围
66.88 67.36
年范围
40.91 68.32
前一天收盘价
66.53
开盘价
66.99
卖价
66.96
买价
67.26
最低价
66.88
最高价
67.36
交易量
212
日变化
0.65%
月变化
5.37%
6个月变化
31.71%
年变化
56.34%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%