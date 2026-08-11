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UTWY: US Treasury 20 Year Bond ETF
Курс UTWY за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.07, а максимальная — 41.22.
Следите за динамикой US Treasury 20 Year Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UTWY сегодня?
US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) сегодня оценивается на уровне 41.07. Инструмент торгуется в пределах 41.07 - 41.22, вчерашнее закрытие составило 41.25, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UTWY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 20 Year Bond ETF?
US Treasury 20 Year Bond ETF в настоящее время оценивается в 41.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.13% и USD. Отслеживайте движения UTWY на графике в реальном времени.
Как купить акции UTWY?
Вы можете купить акции US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) по текущей цене 41.07. Ордера обычно размещаются около 41.07 или 41.37, тогда как 2 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UTWY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UTWY?
Инвестирование в US Treasury 20 Year Bond ETF предполагает учет годового диапазона 40.85 - 45.18 и текущей цены 41.07. Многие сравнивают -0.19% и -7.54% перед размещением ордеров на 41.07 или 41.37. Изучайте ежедневные изменения цены UTWY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 20 Year Bond ETF?
Самая высокая цена US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) за последний год составила 45.18. Акции заметно колебались в пределах 40.85 - 45.18, сравнение с 41.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 20 Year Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 20 Year Bond ETF?
Самая низкая цена US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) за год составила 40.85. Сравнение с текущими 41.07 и 40.85 - 45.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UTWY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UTWY?
В прошлом US Treasury 20 Year Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.25 и -4.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.25
- Open
- 41.22
- Bid
- 41.07
- Ask
- 41.37
- Low
- 41.07
- High
- 41.22
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- -7.54%
- Годовое изменение
- -4.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%