Курс UTWY за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.07, а максимальная — 41.22.

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