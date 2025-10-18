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UTWY: US Treasury 20 Year Bond ETF

41.18 USD 0.11 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UTWY汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点41.18和高点41.18进行交易。

关注US Treasury 20 Year Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UTWY新闻

常见问题解答

UTWY股票今天的价格是多少？

US Treasury 20 Year Bond ETF股票今天的定价为41.18。它在41.18 - 41.18范围内交易，昨天的收盘价为41.07，交易量达到1。UTWY的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 20 Year Bond ETF股票是否支付股息？

US Treasury 20 Year Bond ETF目前的价值为41.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.87%和USD。实时查看图表以跟踪UTWY走势。

如何购买UTWY股票？

您可以以41.18的当前价格购买US Treasury 20 Year Bond ETF股票。订单通常设置在41.18或41.48附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UTWY的实时图表更新。

如何投资UTWY股票？

投资US Treasury 20 Year Bond ETF需要考虑年度范围40.85 - 45.18和当前价格41.18。许多人在以41.18或41.48下订单之前，会比较0.07%和。实时查看UTWY价格图表，了解每日变化。

US Treasury 20 Year Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US Treasury 20 Year Bond ETF的最高价格是45.18。在40.85 - 45.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 20 Year Bond ETF的绩效。

US Treasury 20 Year Bond ETF股票的最低价格是多少？

US Treasury 20 Year Bond ETF（UTWY）的最低价格为40.85。将其与当前的41.18和40.85 - 45.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UTWY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UTWY股票是什么时候拆分的？

US Treasury 20 Year Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.07和-3.87%中可见。

日范围
41.18 41.18
年范围
40.85 45.18
前一天收盘价
41.07
开盘价
41.18
卖价
41.18
买价
41.48
最低价
41.18
最高价
41.18
交易量
1
日变化
0.27%
月变化
0.07%
6个月变化
-7.29%
年变化
-3.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%