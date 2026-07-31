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UTWO: US Treasury 2 Year Note ETF

47.92 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UTWO за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.92, а максимальная — 47.94.

Следите за динамикой US Treasury 2 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UTWO сегодня?

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) сегодня оценивается на уровне 47.92. Инструмент торгуется в пределах 47.92 - 47.94, вчерашнее закрытие составило 47.95, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UTWO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 2 Year Note ETF?

US Treasury 2 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 47.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.01% и USD. Отслеживайте движения UTWO на графике в реальном времени.

Как купить акции UTWO?

Вы можете купить акции US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) по текущей цене 47.92. Ордера обычно размещаются около 47.92 или 48.22, тогда как 67 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UTWO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UTWO?

Инвестирование в US Treasury 2 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 47.77 - 48.70 и текущей цены 47.92. Многие сравнивают 0.10% и -1.34% перед размещением ордеров на 47.92 или 48.22. Изучайте ежедневные изменения цены UTWO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 2 Year Note ETF?

Самая высокая цена US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) за последний год составила 48.70. Акции заметно колебались в пределах 47.77 - 48.70, сравнение с 47.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 2 Year Note ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 2 Year Note ETF?

Самая низкая цена US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) за год составила 47.77. Сравнение с текущими 47.92 и 47.77 - 48.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UTWO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UTWO?

В прошлом US Treasury 2 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.95 и -1.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.92 47.94
Годовой диапазон
47.77 48.70
Предыдущее закрытие
47.95
Open
47.93
Bid
47.92
Ask
48.22
Low
47.92
High
47.94
Объем
67
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-1.34%
Годовое изменение
-1.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%