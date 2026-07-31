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UTWO: US Treasury 2 Year Note ETF
Курс UTWO за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.92, а максимальная — 47.94.
Следите за динамикой US Treasury 2 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UTWO сегодня?
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) сегодня оценивается на уровне 47.92. Инструмент торгуется в пределах 47.92 - 47.94, вчерашнее закрытие составило 47.95, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UTWO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 2 Year Note ETF?
US Treasury 2 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 47.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.01% и USD. Отслеживайте движения UTWO на графике в реальном времени.
Как купить акции UTWO?
Вы можете купить акции US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) по текущей цене 47.92. Ордера обычно размещаются около 47.92 или 48.22, тогда как 67 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UTWO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UTWO?
Инвестирование в US Treasury 2 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 47.77 - 48.70 и текущей цены 47.92. Многие сравнивают 0.10% и -1.34% перед размещением ордеров на 47.92 или 48.22. Изучайте ежедневные изменения цены UTWO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 2 Year Note ETF?
Самая высокая цена US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) за последний год составила 48.70. Акции заметно колебались в пределах 47.77 - 48.70, сравнение с 47.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 2 Year Note ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 2 Year Note ETF?
Самая низкая цена US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) за год составила 47.77. Сравнение с текущими 47.92 и 47.77 - 48.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UTWO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UTWO?
В прошлом US Treasury 2 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.95 и -1.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.95
- Open
- 47.93
- Bid
- 47.92
- Ask
- 48.22
- Low
- 47.92
- High
- 47.94
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -1.34%
- Годовое изменение
- -1.01%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%