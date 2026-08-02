UTWO: US Treasury 2 Year Note ETF
今日UTWO汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点47.93和高点47.96进行交易。
关注US Treasury 2 Year Note ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTWO新闻
- What Changed?
- Rates Spark: Inflation Is And Isn’t The Issue
- Rates Spark: The Fiscal Number Can Eclipse CPI
- SPX Skew Collapses On Upside Chasing
- Rates Spark: Tricky Relative Value Amid Geopolitics
- Cumberland's Monday Memo
- Two Market Signals, One Story
- Will The Bond Market Verify The Stock Market's Revived Optimism?
- Rates Spark: Geopolitics In Focus Ahead Of U.S. CPI
- Monthly Macro Monitor: Status Quo
- Small Cap Income ETF And Case For Screening Small Caps By Dividend And Balance Sheet
- August Perspective
- Rate Hikes Are A Plus For Banks, With An Asterisk
- 4 Themes For Fixed Income: The Themes Driving Bond Markets
- Warsh Wants The Federal Reserve To Rethink The Rules
- Is The Angst Over AI Spending And Fed Inaction Warranted?
- Why US-Japan Joint Intervention To Prop Up The Yen? Fear Of Treasury Yields Blowing Out.
- The Credit Market Lens: Still Buying America
- New Month Kicks Off On The Upside
- More Unbelievable
- Bonds In Your Portfolio: Why Ditching Them Is The Wrong Move
- CIO Weekly: The Rising Threat Of Real Yields
- Rates Spark: Rates Are Seeking New Levels To Settle
- Treasury Yields Snapshot: July 31, 2026
常见问题解答
UTWO股票今天的价格是多少？
US Treasury 2 Year Note ETF股票今天的定价为47.94。它在47.93 - 47.96范围内交易，昨天的收盘价为47.92，交易量达到73。UTWO的实时价格图表显示了这些更新。
US Treasury 2 Year Note ETF股票是否支付股息？
US Treasury 2 Year Note ETF目前的价值为47.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.97%和USD。实时查看图表以跟踪UTWO走势。
如何购买UTWO股票？
您可以以47.94的当前价格购买US Treasury 2 Year Note ETF股票。订单通常设置在47.94或48.24附近，而73和0.02%显示市场活动。立即关注UTWO的实时图表更新。
如何投资UTWO股票？
投资US Treasury 2 Year Note ETF需要考虑年度范围47.77 - 48.70和当前价格47.94。许多人在以47.94或48.24下订单之前，会比较0.15%和。实时查看UTWO价格图表，了解每日变化。
US Treasury 2 Year Note ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，US Treasury 2 Year Note ETF的最高价格是48.70。在47.77 - 48.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 2 Year Note ETF的绩效。
US Treasury 2 Year Note ETF股票的最低价格是多少？
US Treasury 2 Year Note ETF（UTWO）的最低价格为47.77。将其与当前的47.94和47.77 - 48.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UTWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UTWO股票是什么时候拆分的？
US Treasury 2 Year Note ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.92和-0.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.92
- 开盘价
- 47.93
- 卖价
- 47.94
- 买价
- 48.24
- 最低价
- 47.93
- 最高价
- 47.96
- 交易量
- 73
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.15%
- 6个月变化
- -1.30%
- 年变化
- -0.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%