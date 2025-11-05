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UTEN: US Treasury 10 Year Note ETF
Курс UTEN за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.36, а максимальная — 42.46.
Следите за динамикой US Treasury 10 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UTEN сегодня?
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) сегодня оценивается на уровне 42.37. Инструмент торгуется в пределах 42.36 - 42.46, вчерашнее закрытие составило 42.55, а торговый объем достиг 112. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UTEN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 10 Year Note ETF?
US Treasury 10 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 42.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.84% и USD. Отслеживайте движения UTEN на графике в реальном времени.
Как купить акции UTEN?
Вы можете купить акции US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) по текущей цене 42.37. Ордера обычно размещаются около 42.37 или 42.67, тогда как 112 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UTEN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UTEN?
Инвестирование в US Treasury 10 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 42.18 - 44.88 и текущей цены 42.37. Многие сравнивают 0.02% и -5.19% перед размещением ордеров на 42.37 или 42.67. Изучайте ежедневные изменения цены UTEN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 10 Year Note ETF?
Самая высокая цена US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) за последний год составила 44.88. Акции заметно колебались в пределах 42.18 - 44.88, сравнение с 42.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 10 Year Note ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 10 Year Note ETF?
Самая низкая цена US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) за год составила 42.18. Сравнение с текущими 42.37 и 42.18 - 44.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UTEN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UTEN?
В прошлом US Treasury 10 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.55 и -2.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.55
- Open
- 42.46
- Bid
- 42.37
- Ask
- 42.67
- Low
- 42.36
- High
- 42.46
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- -5.19%
- Годовое изменение
- -2.84%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%