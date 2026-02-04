UTEN股票今天的价格是多少？ US Treasury 10 Year Note ETF股票今天的定价为42.40。它在42.40 - 42.46范围内交易，昨天的收盘价为42.37，交易量达到65。UTEN的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 10 Year Note ETF股票是否支付股息？ US Treasury 10 Year Note ETF目前的价值为42.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪UTEN走势。

如何购买UTEN股票？ 您可以以42.40的当前价格购买US Treasury 10 Year Note ETF股票。订单通常设置在42.40或42.70附近，而65和-0.14%显示市场活动。立即关注UTEN的实时图表更新。

如何投资UTEN股票？ 投资US Treasury 10 Year Note ETF需要考虑年度范围42.18 - 44.88和当前价格42.40。许多人在以42.40或42.70下订单之前，会比较0.09%和。实时查看UTEN价格图表，了解每日变化。

US Treasury 10 Year Note ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，US Treasury 10 Year Note ETF的最高价格是44.88。在42.18 - 44.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 10 Year Note ETF的绩效。

US Treasury 10 Year Note ETF股票的最低价格是多少？ US Treasury 10 Year Note ETF（UTEN）的最低价格为42.18。将其与当前的42.40和42.18 - 44.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。