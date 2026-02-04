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UTEN: US Treasury 10 Year Note ETF

42.40 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UTEN汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点42.40和高点42.46进行交易。

关注US Treasury 10 Year Note ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • MN

UTEN新闻

常见问题解答

UTEN股票今天的价格是多少？

US Treasury 10 Year Note ETF股票今天的定价为42.40。它在42.40 - 42.46范围内交易，昨天的收盘价为42.37，交易量达到65。UTEN的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 10 Year Note ETF股票是否支付股息？

US Treasury 10 Year Note ETF目前的价值为42.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.77%和USD。实时查看图表以跟踪UTEN走势。

如何购买UTEN股票？

您可以以42.40的当前价格购买US Treasury 10 Year Note ETF股票。订单通常设置在42.40或42.70附近，而65和-0.14%显示市场活动。立即关注UTEN的实时图表更新。

如何投资UTEN股票？

投资US Treasury 10 Year Note ETF需要考虑年度范围42.18 - 44.88和当前价格42.40。许多人在以42.40或42.70下订单之前，会比较0.09%和。实时查看UTEN价格图表，了解每日变化。

US Treasury 10 Year Note ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US Treasury 10 Year Note ETF的最高价格是44.88。在42.18 - 44.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 10 Year Note ETF的绩效。

US Treasury 10 Year Note ETF股票的最低价格是多少？

US Treasury 10 Year Note ETF（UTEN）的最低价格为42.18。将其与当前的42.40和42.18 - 44.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UTEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UTEN股票是什么时候拆分的？

US Treasury 10 Year Note ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.37和-2.77%中可见。

日范围
42.40 42.46
年范围
42.18 44.88
前一天收盘价
42.37
开盘价
42.46
卖价
42.40
买价
42.70
最低价
42.40
最高价
42.46
交易量
65
日变化
0.07%
月变化
0.09%
6个月变化
-5.12%
年变化
-2.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%