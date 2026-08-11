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USVN: US Treasury 7 Year Note ETF
Курс USVN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.06, а максимальная — 47.06.
Следите за динамикой US Treasury 7 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USVN сегодня?
US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) сегодня оценивается на уровне 47.06. Инструмент торгуется в пределах 47.06 - 47.06, вчерашнее закрытие составило 47.08, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USVN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 7 Year Note ETF?
US Treasury 7 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 47.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.63% и USD. Отслеживайте движения USVN на графике в реальном времени.
Как купить акции USVN?
Вы можете купить акции US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) по текущей цене 47.06. Ордера обычно размещаются около 47.06 или 47.36, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USVN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USVN?
Инвестирование в US Treasury 7 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 46.97 - 49.29 и текущей цены 47.06. Многие сравнивают -1.09% и -2.57% перед размещением ордеров на 47.06 или 47.36. Изучайте ежедневные изменения цены USVN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 7 Year Note ETF?
Самая высокая цена US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) за последний год составила 49.29. Акции заметно колебались в пределах 46.97 - 49.29, сравнение с 47.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 7 Year Note ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 7 Year Note ETF?
Самая низкая цена US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) за год составила 46.97. Сравнение с текущими 47.06 и 46.97 - 49.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USVN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USVN?
В прошлом US Treasury 7 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.08 и -2.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.08
- Open
- 47.06
- Bid
- 47.06
- Ask
- 47.36
- Low
- 47.06
- High
- 47.06
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- -1.09%
- 6-месячное изменение
- -2.57%
- Годовое изменение
- -2.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%