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USVN: US Treasury 7 Year Note ETF

47.06 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USVN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.06, а максимальная — 47.06.

Следите за динамикой US Treasury 7 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USVN сегодня?

US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) сегодня оценивается на уровне 47.06. Инструмент торгуется в пределах 47.06 - 47.06, вчерашнее закрытие составило 47.08, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USVN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 7 Year Note ETF?

US Treasury 7 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 47.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.63% и USD. Отслеживайте движения USVN на графике в реальном времени.

Как купить акции USVN?

Вы можете купить акции US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) по текущей цене 47.06. Ордера обычно размещаются около 47.06 или 47.36, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USVN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USVN?

Инвестирование в US Treasury 7 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 46.97 - 49.29 и текущей цены 47.06. Многие сравнивают -1.09% и -2.57% перед размещением ордеров на 47.06 или 47.36. Изучайте ежедневные изменения цены USVN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 7 Year Note ETF?

Самая высокая цена US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) за последний год составила 49.29. Акции заметно колебались в пределах 46.97 - 49.29, сравнение с 47.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 7 Year Note ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 7 Year Note ETF?

Самая низкая цена US Treasury 7 Year Note ETF (USVN) за год составила 46.97. Сравнение с текущими 47.06 и 46.97 - 49.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USVN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USVN?

В прошлом US Treasury 7 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.08 и -2.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.06 47.06
Годовой диапазон
46.97 49.29
Предыдущее закрытие
47.08
Open
47.06
Bid
47.06
Ask
47.36
Low
47.06
High
47.06
Объем
1
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
-1.09%
6-месячное изменение
-2.57%
Годовое изменение
-2.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%