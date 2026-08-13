USVN: US Treasury 7 Year Note ETF
今日USVN汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点47.06和高点47.06进行交易。
关注US Treasury 7 Year Note ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
USVN股票今天的价格是多少？
US Treasury 7 Year Note ETF股票今天的定价为47.06。它在47.06 - 47.06范围内交易，昨天的收盘价为47.08，交易量达到1。USVN的实时价格图表显示了这些更新。
US Treasury 7 Year Note ETF股票是否支付股息？
US Treasury 7 Year Note ETF目前的价值为47.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.63%和USD。实时查看图表以跟踪USVN走势。
如何购买USVN股票？
您可以以47.06的当前价格购买US Treasury 7 Year Note ETF股票。订单通常设置在47.06或47.36附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注USVN的实时图表更新。
如何投资USVN股票？
投资US Treasury 7 Year Note ETF需要考虑年度范围46.97 - 49.29和当前价格47.06。许多人在以47.06或47.36下订单之前，会比较-1.09%和。实时查看USVN价格图表，了解每日变化。
US Treasury 7 Year Note ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，US Treasury 7 Year Note ETF的最高价格是49.29。在46.97 - 49.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 7 Year Note ETF的绩效。
US Treasury 7 Year Note ETF股票的最低价格是多少？
US Treasury 7 Year Note ETF（USVN）的最低价格为46.97。将其与当前的47.06和46.97 - 49.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USVN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USVN股票是什么时候拆分的？
US Treasury 7 Year Note ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.08和-2.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.08
- 开盘价
- 47.06
- 卖价
- 47.06
- 买价
- 47.36
- 最低价
- 47.06
- 最高价
- 47.06
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- -1.09%
- 6个月变化
- -2.57%
- 年变化
- -2.63%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%