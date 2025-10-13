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USTB: VictoryShares Short-Term Bond ETF
Курс USTB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.36, а максимальная — 50.39.
Следите за динамикой VictoryShares Short-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USTB сегодня?
VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) сегодня оценивается на уровне 50.36. Инструмент торгуется в пределах 50.36 - 50.39, вчерашнее закрытие составило 50.42, а торговый объем достиг 354. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USTB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Short-Term Bond ETF?
VictoryShares Short-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.10% и USD. Отслеживайте движения USTB на графике в реальном времени.
Как купить акции USTB?
Вы можете купить акции VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) по текущей цене 50.36. Ордера обычно размещаются около 50.36 или 50.66, тогда как 354 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USTB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USTB?
Инвестирование в VictoryShares Short-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.31 - 51.12 и текущей цены 50.36. Многие сравнивают -0.32% и -1.37% перед размещением ордеров на 50.36 или 50.66. Изучайте ежедневные изменения цены USTB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Short-Term Bond ETF?
Самая высокая цена VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) за последний год составила 51.12. Акции заметно колебались в пределах 50.31 - 51.12, сравнение с 50.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Short-Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Short-Term Bond ETF?
Самая низкая цена VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) за год составила 50.31. Сравнение с текущими 50.36 и 50.31 - 51.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USTB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USTB?
В прошлом VictoryShares Short-Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.42 и -1.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.42
- Open
- 50.39
- Bid
- 50.36
- Ask
- 50.66
- Low
- 50.36
- High
- 50.39
- Объем
- 354
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.32%
- 6-месячное изменение
- -1.37%
- Годовое изменение
- -1.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%