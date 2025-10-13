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USTB: VictoryShares Short-Term Bond ETF

50.36 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USTB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.36, а максимальная — 50.39.

Следите за динамикой VictoryShares Short-Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USTB сегодня?

VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) сегодня оценивается на уровне 50.36. Инструмент торгуется в пределах 50.36 - 50.39, вчерашнее закрытие составило 50.42, а торговый объем достиг 354. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USTB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VictoryShares Short-Term Bond ETF?

VictoryShares Short-Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.10% и USD. Отслеживайте движения USTB на графике в реальном времени.

Как купить акции USTB?

Вы можете купить акции VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) по текущей цене 50.36. Ордера обычно размещаются около 50.36 или 50.66, тогда как 354 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USTB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USTB?

Инвестирование в VictoryShares Short-Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.31 - 51.12 и текущей цены 50.36. Многие сравнивают -0.32% и -1.37% перед размещением ордеров на 50.36 или 50.66. Изучайте ежедневные изменения цены USTB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VictoryShares Short-Term Bond ETF?

Самая высокая цена VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) за последний год составила 51.12. Акции заметно колебались в пределах 50.31 - 51.12, сравнение с 50.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VictoryShares Short-Term Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VictoryShares Short-Term Bond ETF?

Самая низкая цена VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) за год составила 50.31. Сравнение с текущими 50.36 и 50.31 - 51.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USTB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USTB?

В прошлом VictoryShares Short-Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.42 и -1.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.36 50.39
Годовой диапазон
50.31 51.12
Предыдущее закрытие
50.42
Open
50.39
Bid
50.36
Ask
50.66
Low
50.36
High
50.39
Объем
354
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-0.32%
6-месячное изменение
-1.37%
Годовое изменение
-1.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%