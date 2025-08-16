КотировкиРазделы
Валюты / USSG
Назад в Рынок акций США

USSG: Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

72.12 USD 0.06 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USSG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.07, а максимальная — 72.26.

Следите за динамикой Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости USSG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USSG сегодня?

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) сегодня оценивается на уровне 72.12. Инструмент торгуется в пределах 72.07 - 72.26, вчерашнее закрытие составило 72.18, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USSG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF?

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF в настоящее время оценивается в 72.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.90% и USD. Отслеживайте движения USSG на графике в реальном времени.

Как купить акции USSG?

Вы можете купить акции Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) по текущей цене 72.12. Ордера обычно размещаются около 72.12 или 72.42, тогда как 23 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USSG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USSG?

Инвестирование в Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF предполагает учет годового диапазона 57.65 - 72.69 и текущей цены 72.12. Многие сравнивают 3.18% и 14.88% перед размещением ордеров на 72.12 или 72.42. Изучайте ежедневные изменения цены USSG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF?

Самая высокая цена Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) за последний год составила 72.69. Акции заметно колебались в пределах 57.65 - 72.69, сравнение с 72.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF?

Самая низкая цена Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) за год составила 57.65. Сравнение с текущими 72.12 и 57.65 - 72.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USSG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USSG?

В прошлом Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 72.18 и 13.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
72.07 72.26
Годовой диапазон
57.65 72.69
Предыдущее закрытие
72.18
Open
72.22
Bid
72.12
Ask
72.42
Low
72.07
High
72.26
Объем
23
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
3.18%
6-месячное изменение
14.88%
Годовое изменение
13.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%