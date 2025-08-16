报价部分
货币 / USSG
回到股票

USSG: Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

71.94 USD 0.18 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USSG汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点71.91和高点72.30进行交易。

关注Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USSG新闻

常见问题解答

USSG股票今天的价格是多少？

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF股票今天的定价为71.94。它在71.91 - 72.30范围内交易，昨天的收盘价为72.12，交易量达到18。USSG的实时价格图表显示了这些更新。

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF股票是否支付股息？

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF目前的价值为71.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.61%和USD。实时查看图表以跟踪USSG走势。

如何购买USSG股票？

您可以以71.94的当前价格购买Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF股票。订单通常设置在71.94或72.24附近，而18和-0.50%显示市场活动。立即关注USSG的实时图表更新。

如何投资USSG股票？

投资Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF需要考虑年度范围57.65 - 72.69和当前价格71.94。许多人在以71.94或72.24下订单之前，会比较2.92%和。实时查看USSG价格图表，了解每日变化。

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF的最高价格是72.69。在57.65 - 72.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF的绩效。

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF（USSG）的最低价格为57.65。将其与当前的71.94和57.65 - 72.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USSG股票是什么时候拆分的？

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、72.12和13.61%中可见。

日范围
71.91 72.30
年范围
57.65 72.69
前一天收盘价
72.12
开盘价
72.30
卖价
71.94
买价
72.24
最低价
71.91
最高价
72.30
交易量
18
日变化
-0.25%
月变化
2.92%
6个月变化
14.59%
年变化
13.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%