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USSE: Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi
Курс USSE за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.60, а максимальная — 41.78.
Следите за динамикой Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USSE сегодня?
Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi (USSE) сегодня оценивается на уровне 41.63. Инструмент торгуется в пределах 41.60 - 41.78, вчерашнее закрытие составило 41.48, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi?
Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi в настоящее время оценивается в 41.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.54% и USD. Отслеживайте движения USSE на графике в реальном времени.
Как купить акции USSE?
Вы можете купить акции Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi (USSE) по текущей цене 41.63. Ордера обычно размещаются около 41.63 или 41.93, тогда как 31 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USSE?
Инвестирование в Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi предполагает учет годового диапазона 31.56 - 41.78 и текущей цены 41.63. Многие сравнивают 3.95% и 18.94% перед размещением ордеров на 41.63 или 41.93. Изучайте ежедневные изменения цены USSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi?
Самая высокая цена Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi (USSE) за последний год составила 41.78. Акции заметно колебались в пределах 31.56 - 41.78, сравнение с 41.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi?
Самая низкая цена Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi (USSE) за год составила 31.56. Сравнение с текущими 41.63 и 31.56 - 41.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USSE?
В прошлом Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.48 и 30.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.48
- Open
- 41.78
- Bid
- 41.63
- Ask
- 41.93
- Low
- 41.60
- High
- 41.78
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 3.95%
- 6-месячное изменение
- 18.94%
- Годовое изменение
- 30.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%