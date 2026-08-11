КотировкиРазделы
Валюты / USSE
Назад в Рынок акций США

USSE: Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi

41.63 USD 0.15 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USSE за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.60, а максимальная — 41.78.

Следите за динамикой Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USSE сегодня?

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi (USSE) сегодня оценивается на уровне 41.63. Инструмент торгуется в пределах 41.60 - 41.78, вчерашнее закрытие составило 41.48, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USSE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi?

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi в настоящее время оценивается в 41.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.54% и USD. Отслеживайте движения USSE на графике в реальном времени.

Как купить акции USSE?

Вы можете купить акции Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi (USSE) по текущей цене 41.63. Ордера обычно размещаются около 41.63 или 41.93, тогда как 31 и -0.36% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USSE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USSE?

Инвестирование в Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi предполагает учет годового диапазона 31.56 - 41.78 и текущей цены 41.63. Многие сравнивают 3.95% и 18.94% перед размещением ордеров на 41.63 или 41.93. Изучайте ежедневные изменения цены USSE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi?

Самая высокая цена Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi (USSE) за последний год составила 41.78. Акции заметно колебались в пределах 31.56 - 41.78, сравнение с 41.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi?

Самая низкая цена Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi (USSE) за год составила 31.56. Сравнение с текущими 41.63 и 31.56 - 41.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USSE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USSE?

В прошлом Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.48 и 30.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.60 41.78
Годовой диапазон
31.56 41.78
Предыдущее закрытие
41.48
Open
41.78
Bid
41.63
Ask
41.93
Low
41.60
High
41.78
Объем
31
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
3.95%
6-месячное изменение
18.94%
Годовое изменение
30.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%