Курс USSE за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.60, а максимальная — 41.78.

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