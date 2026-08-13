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USSE: Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi

41.59 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USSE汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点41.53和高点41.84进行交易。

关注Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

USSE股票今天的价格是多少？

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi股票今天的定价为41.59。它在41.53 - 41.84范围内交易，昨天的收盘价为41.63，交易量达到16。USSE的实时价格图表显示了这些更新。

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi股票是否支付股息？

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi目前的价值为41.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.42%和USD。实时查看图表以跟踪USSE走势。

如何购买USSE股票？

您可以以41.59的当前价格购买Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi股票。订单通常设置在41.59或41.89附近，而16和-0.45%显示市场活动。立即关注USSE的实时图表更新。

如何投资USSE股票？

投资Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi需要考虑年度范围31.56 - 41.84和当前价格41.59。许多人在以41.59或41.89下订单之前，会比较3.85%和。实时查看USSE价格图表，了解每日变化。

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi的最高价格是41.84。在31.56 - 41.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi的绩效。

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi股票的最低价格是多少？

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi（USSE）的最低价格为31.56。将其与当前的41.59和31.56 - 41.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USSE股票是什么时候拆分的？

Segall Bryant & Hamill Trust Segall Bryant & Hamill Select Equi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.63和30.42%中可见。

日范围
41.53 41.84
年范围
31.56 41.84
前一天收盘价
41.63
开盘价
41.78
卖价
41.59
买价
41.89
最低价
41.53
最高价
41.84
交易量
16
日变化
-0.10%
月变化
3.85%
6个月变化
18.83%
年变化
30.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%