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USOY: Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
Курс USOY за сегодня изменился на 4.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.92, а максимальная — 7.09.
Следите за динамикой Defiance Oil Enhanced Options Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USOY сегодня?
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) сегодня оценивается на уровне 7.06. Инструмент торгуется в пределах 6.92 - 7.09, вчерашнее закрытие составило 6.75, а торговый объем достиг 600. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USOY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Oil Enhanced Options Income ETF?
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF в настоящее время оценивается в 7.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -17.04% и USD. Отслеживайте движения USOY на графике в реальном времени.
Как купить акции USOY?
Вы можете купить акции Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) по текущей цене 7.06. Ордера обычно размещаются около 7.06 или 7.36, тогда как 600 и 2.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USOY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USOY?
Инвестирование в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF предполагает учет годового диапазона 6.35 - 9.57 и текущей цены 7.06. Многие сравнивают 1.29% и -3.81% перед размещением ордеров на 7.06 или 7.36. Изучайте ежедневные изменения цены USOY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Oil Enhanced Options Income ETF?
Самая высокая цена Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) за последний год составила 9.57. Акции заметно колебались в пределах 6.35 - 9.57, сравнение с 6.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Oil Enhanced Options Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Oil Enhanced Options Income ETF?
Самая низкая цена Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) за год составила 6.35. Сравнение с текущими 7.06 и 6.35 - 9.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USOY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USOY?
В прошлом Defiance Oil Enhanced Options Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.75 и -17.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.75
- Open
- 6.92
- Bid
- 7.06
- Ask
- 7.36
- Low
- 6.92
- High
- 7.09
- Объем
- 600
- Дневное изменение
- 4.59%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- -3.81%
- Годовое изменение
- -17.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%