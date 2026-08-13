USOY: Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
今日USOY汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点7.00和高点7.13进行交易。
关注Defiance Oil Enhanced Options Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
USOY股票今天的价格是多少？
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票今天的定价为7.12。它在7.00 - 7.13范围内交易，昨天的收盘价为7.06，交易量达到379。USOY的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票是否支付股息？
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF目前的价值为7.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.33%和USD。实时查看图表以跟踪USOY走势。
如何购买USOY股票？
您可以以7.12的当前价格购买Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票。订单通常设置在7.12或7.42附近，而379和1.28%显示市场活动。立即关注USOY的实时图表更新。
如何投资USOY股票？
投资Defiance Oil Enhanced Options Income ETF需要考虑年度范围6.35 - 9.57和当前价格7.12。许多人在以7.12或7.42下订单之前，会比较2.15%和。实时查看USOY价格图表，了解每日变化。
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Oil Enhanced Options Income ETF的最高价格是9.57。在6.35 - 9.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Oil Enhanced Options Income ETF的绩效。
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF（USOY）的最低价格为6.35。将其与当前的7.12和6.35 - 9.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USOY股票是什么时候拆分的？
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.06和-16.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.06
- 开盘价
- 7.03
- 卖价
- 7.12
- 买价
- 7.42
- 最低价
- 7.00
- 最高价
- 7.13
- 交易量
- 379
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 2.15%
- 6个月变化
- -3.00%
- 年变化
- -16.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%