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USOY: Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

7.12 USD 0.06 (0.85%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USOY汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点7.00和高点7.13进行交易。

关注Defiance Oil Enhanced Options Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USOY股票今天的价格是多少？

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票今天的定价为7.12。它在7.00 - 7.13范围内交易，昨天的收盘价为7.06，交易量达到379。USOY的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票是否支付股息？

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF目前的价值为7.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.33%和USD。实时查看图表以跟踪USOY走势。

如何购买USOY股票？

您可以以7.12的当前价格购买Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票。订单通常设置在7.12或7.42附近，而379和1.28%显示市场活动。立即关注USOY的实时图表更新。

如何投资USOY股票？

投资Defiance Oil Enhanced Options Income ETF需要考虑年度范围6.35 - 9.57和当前价格7.12。许多人在以7.12或7.42下订单之前，会比较2.15%和。实时查看USOY价格图表，了解每日变化。

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Oil Enhanced Options Income ETF的最高价格是9.57。在6.35 - 9.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Oil Enhanced Options Income ETF的绩效。

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF（USOY）的最低价格为6.35。将其与当前的7.12和6.35 - 9.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USOY股票是什么时候拆分的？

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.06和-16.33%中可见。

日范围
7.00 7.13
年范围
6.35 9.57
前一天收盘价
7.06
开盘价
7.03
卖价
7.12
买价
7.42
最低价
7.00
最高价
7.13
交易量
379
日变化
0.85%
月变化
2.15%
6个月变化
-3.00%
年变化
-16.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%