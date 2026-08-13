USOY股票今天的价格是多少？ Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票今天的定价为7.12。它在7.00 - 7.13范围内交易，昨天的收盘价为7.06，交易量达到379。USOY的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票是否支付股息？ Defiance Oil Enhanced Options Income ETF目前的价值为7.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.33%和USD。实时查看图表以跟踪USOY走势。

如何购买USOY股票？ 您可以以7.12的当前价格购买Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票。订单通常设置在7.12或7.42附近，而379和1.28%显示市场活动。立即关注USOY的实时图表更新。

如何投资USOY股票？ 投资Defiance Oil Enhanced Options Income ETF需要考虑年度范围6.35 - 9.57和当前价格7.12。许多人在以7.12或7.42下订单之前，会比较2.15%和。实时查看USOY价格图表，了解每日变化。

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Oil Enhanced Options Income ETF的最高价格是9.57。在6.35 - 9.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Oil Enhanced Options Income ETF的绩效。

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Oil Enhanced Options Income ETF（USOY）的最低价格为6.35。将其与当前的7.12和6.35 - 9.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。