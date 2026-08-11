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USNG: Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
Курс USNG за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.24, а максимальная — 34.49.
Следите за динамикой Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USNG сегодня?
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) сегодня оценивается на уровне 34.48. Инструмент торгуется в пределах 34.24 - 34.49, вчерашнее закрытие составило 34.07, а торговый объем достиг 23. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USNG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF?
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 34.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 30.31% и USD. Отслеживайте движения USNG на графике в реальном времени.
Как купить акции USNG?
Вы можете купить акции Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) по текущей цене 34.48. Ордера обычно размещаются около 34.48 или 34.78, тогда как 23 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USNG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USNG?
Инвестирование в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 26.10 - 37.60 и текущей цены 34.48. Многие сравнивают 2.19% и 5.80% перед размещением ордеров на 34.48 или 34.78. Изучайте ежедневные изменения цены USNG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) за последний год составила 37.60. Акции заметно колебались в пределах 26.10 - 37.60, сравнение с 34.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) за год составила 26.10. Сравнение с текущими 34.48 и 26.10 - 37.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USNG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USNG?
В прошлом Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.07 и 30.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.07
- Open
- 34.32
- Bid
- 34.48
- Ask
- 34.78
- Low
- 34.24
- High
- 34.49
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 2.19%
- 6-месячное изменение
- 5.80%
- Годовое изменение
- 30.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%