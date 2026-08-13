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USNG: Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

34.46 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USNG汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点34.44和高点34.59进行交易。

关注Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USNG股票今天的价格是多少？

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票今天的定价为34.46。它在34.44 - 34.59范围内交易，昨天的收盘价为34.48，交易量达到18。USNG的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF目前的价值为34.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.23%和USD。实时查看图表以跟踪USNG走势。

如何购买USNG股票？

您可以以34.46的当前价格购买Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票。订单通常设置在34.46或34.76附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注USNG的实时图表更新。

如何投资USNG股票？

投资Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF需要考虑年度范围26.10 - 37.60和当前价格34.46。许多人在以34.46或34.76下订单之前，会比较2.13%和。实时查看USNG价格图表，了解每日变化。

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF的最高价格是37.60。在26.10 - 37.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF的绩效。

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF（USNG）的最低价格为26.10。将其与当前的34.46和26.10 - 37.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USNG股票是什么时候拆分的？

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.48和30.23%中可见。

日范围
34.44 34.59
年范围
26.10 37.60
前一天收盘价
34.48
开盘价
34.46
卖价
34.46
买价
34.76
最低价
34.44
最高价
34.59
交易量
18
日变化
-0.06%
月变化
2.13%
6个月变化
5.74%
年变化
30.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%