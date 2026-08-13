USNG: Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
今日USNG汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点34.44和高点34.59进行交易。
关注Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
USNG股票今天的价格是多少？
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票今天的定价为34.46。它在34.44 - 34.59范围内交易，昨天的收盘价为34.48，交易量达到18。USNG的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF目前的价值为34.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注30.23%和USD。实时查看图表以跟踪USNG走势。
如何购买USNG股票？
您可以以34.46的当前价格购买Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票。订单通常设置在34.46或34.76附近，而18和0.00%显示市场活动。立即关注USNG的实时图表更新。
如何投资USNG股票？
投资Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF需要考虑年度范围26.10 - 37.60和当前价格34.46。许多人在以34.46或34.76下订单之前，会比较2.13%和。实时查看USNG价格图表，了解每日变化。
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF的最高价格是37.60。在26.10 - 37.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF的绩效。
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF（USNG）的最低价格为26.10。将其与当前的34.46和26.10 - 37.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USNG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USNG股票是什么时候拆分的？
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.48和30.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.48
- 开盘价
- 34.46
- 卖价
- 34.46
- 买价
- 34.76
- 最低价
- 34.44
- 最高价
- 34.59
- 交易量
- 18
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 2.13%
- 6个月变化
- 5.74%
- 年变化
- 30.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%