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USMF: WisdomTree U.S. Multifactor Fund

53.92 USD 0.11 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USMF за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.83, а максимальная — 53.99.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. Multifactor Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USMF сегодня?

WisdomTree U.S. Multifactor Fund (USMF) сегодня оценивается на уровне 53.92. Инструмент торгуется в пределах 53.83 - 53.99, вчерашнее закрытие составило 53.81, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. Multifactor Fund?

WisdomTree U.S. Multifactor Fund в настоящее время оценивается в 53.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.31% и USD. Отслеживайте движения USMF на графике в реальном времени.

Как купить акции USMF?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. Multifactor Fund (USMF) по текущей цене 53.92. Ордера обычно размещаются около 53.92 или 54.22, тогда как 12 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USMF?

Инвестирование в WisdomTree U.S. Multifactor Fund предполагает учет годового диапазона 48.41 - 54.62 и текущей цены 53.92. Многие сравнивают 1.62% и 4.82% перед размещением ордеров на 53.92 или 54.22. Изучайте ежедневные изменения цены USMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. Multifactor Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. Multifactor Fund (USMF) за последний год составила 54.62. Акции заметно колебались в пределах 48.41 - 54.62, сравнение с 53.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. Multifactor Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. Multifactor Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. Multifactor Fund (USMF) за год составила 48.41. Сравнение с текущими 53.92 и 48.41 - 54.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USMF?

В прошлом WisdomTree U.S. Multifactor Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.81 и 5.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
53.83 53.99
Годовой диапазон
48.41 54.62
Предыдущее закрытие
53.81
Open
53.86
Bid
53.92
Ask
54.22
Low
53.83
High
53.99
Объем
12
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
1.62%
6-месячное изменение
4.82%
Годовое изменение
5.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%