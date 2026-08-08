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USMF: WisdomTree U.S. Multifactor Fund
Курс USMF за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.83, а максимальная — 53.99.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. Multifactor Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USMF сегодня?
WisdomTree U.S. Multifactor Fund (USMF) сегодня оценивается на уровне 53.92. Инструмент торгуется в пределах 53.83 - 53.99, вчерашнее закрытие составило 53.81, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
WisdomTree U.S. Multifactor Fund в настоящее время оценивается в 53.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.31% и USD. Отслеживайте движения USMF на графике в реальном времени.
Как купить акции USMF?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. Multifactor Fund (USMF) по текущей цене 53.92. Ордера обычно размещаются около 53.92 или 54.22, тогда как 12 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USMF?
Инвестирование в WisdomTree U.S. Multifactor Fund предполагает учет годового диапазона 48.41 - 54.62 и текущей цены 53.92. Многие сравнивают 1.62% и 4.82% перед размещением ордеров на 53.92 или 54.22. Изучайте ежедневные изменения цены USMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. Multifactor Fund (USMF) за последний год составила 54.62. Акции заметно колебались в пределах 48.41 - 54.62, сравнение с 53.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. Multifactor Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. Multifactor Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. Multifactor Fund (USMF) за год составила 48.41. Сравнение с текущими 53.92 и 48.41 - 54.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USMF?
В прошлом WisdomTree U.S. Multifactor Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 53.81 и 5.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 53.81
- Open
- 53.86
- Bid
- 53.92
- Ask
- 54.22
- Low
- 53.83
- High
- 53.99
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 1.62%
- 6-месячное изменение
- 4.82%
- Годовое изменение
- 5.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%