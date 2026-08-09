USMF: WisdomTree U.S. Multifactor Fund
今日USMF汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点53.71和高点53.97进行交易。
关注WisdomTree U.S. Multifactor Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
USMF股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票今天的定价为53.71。它在53.71 - 53.97范围内交易，昨天的收盘价为53.92，交易量达到33。USMF的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. Multifactor Fund目前的价值为53.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.90%和USD。实时查看图表以跟踪USMF走势。
如何购买USMF股票？
您可以以53.71的当前价格购买WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票。订单通常设置在53.71或54.01附近，而33和-0.48%显示市场活动。立即关注USMF的实时图表更新。
如何投资USMF股票？
投资WisdomTree U.S. Multifactor Fund需要考虑年度范围48.41 - 54.62和当前价格53.71。许多人在以53.71或54.01下订单之前，会比较1.23%和。实时查看USMF价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. Multifactor Fund的最高价格是54.62。在48.41 - 54.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. Multifactor Fund的绩效。
WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. Multifactor Fund（USMF）的最低价格为48.41。将其与当前的53.71和48.41 - 54.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USMF股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. Multifactor Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.92和4.90%中可见。
- 前一天收盘价
- 53.92
- 开盘价
- 53.97
- 卖价
- 53.71
- 买价
- 54.01
- 最低价
- 53.71
- 最高价
- 53.97
- 交易量
- 33
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- 1.23%
- 6个月变化
- 4.41%
- 年变化
- 4.90%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%