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USMF: WisdomTree U.S. Multifactor Fund

53.71 USD 0.21 (0.39%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USMF汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点53.71和高点53.97进行交易。

关注WisdomTree U.S. Multifactor Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USMF新闻

常见问题解答

USMF股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票今天的定价为53.71。它在53.71 - 53.97范围内交易，昨天的收盘价为53.92，交易量达到33。USMF的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. Multifactor Fund目前的价值为53.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.90%和USD。实时查看图表以跟踪USMF走势。

如何购买USMF股票？

您可以以53.71的当前价格购买WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票。订单通常设置在53.71或54.01附近，而33和-0.48%显示市场活动。立即关注USMF的实时图表更新。

如何投资USMF股票？

投资WisdomTree U.S. Multifactor Fund需要考虑年度范围48.41 - 54.62和当前价格53.71。许多人在以53.71或54.01下订单之前，会比较1.23%和。实时查看USMF价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. Multifactor Fund的最高价格是54.62。在48.41 - 54.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. Multifactor Fund的绩效。

WisdomTree U.S. Multifactor Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. Multifactor Fund（USMF）的最低价格为48.41。将其与当前的53.71和48.41 - 54.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USMF股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. Multifactor Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、53.92和4.90%中可见。

日范围
53.71 53.97
年范围
48.41 54.62
前一天收盘价
53.92
开盘价
53.97
卖价
53.71
买价
54.01
最低价
53.71
最高价
53.97
交易量
33
日变化
-0.39%
月变化
1.23%
6个月变化
4.41%
年变化
4.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%