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USMC: Principal U.S. Mega-Cap ETF
Курс USMC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.44, а максимальная — 76.68.
Следите за динамикой Principal U.S. Mega-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USMC сегодня?
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) сегодня оценивается на уровне 76.49. Инструмент торгуется в пределах 76.44 - 76.68, вчерашнее закрытие составило 76.46, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USMC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal U.S. Mega-Cap ETF?
Principal U.S. Mega-Cap ETF в настоящее время оценивается в 76.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.09% и USD. Отслеживайте движения USMC на графике в реальном времени.
Как купить акции USMC?
Вы можете купить акции Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) по текущей цене 76.49. Ордера обычно размещаются около 76.49 или 76.79, тогда как 20 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USMC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USMC?
Инвестирование в Principal U.S. Mega-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 62.29 - 76.96 и текущей цены 76.49. Многие сравнивают 3.09% и 15.33% перед размещением ордеров на 76.49 или 76.79. Изучайте ежедневные изменения цены USMC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Principal U.S. Mega-Cap ETF?
Самая высокая цена Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) за последний год составила 76.96. Акции заметно колебались в пределах 62.29 - 76.96, сравнение с 76.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal U.S. Mega-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Principal U.S. Mega-Cap ETF?
Самая низкая цена Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) за год составила 62.29. Сравнение с текущими 76.49 и 62.29 - 76.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USMC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USMC?
В прошлом Principal U.S. Mega-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.46 и 15.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 76.46
- Open
- 76.45
- Bid
- 76.49
- Ask
- 76.79
- Low
- 76.44
- High
- 76.68
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 3.09%
- 6-месячное изменение
- 15.33%
- Годовое изменение
- 15.09%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%