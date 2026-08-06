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USMC: Principal U.S. Mega-Cap ETF

76.49 USD 0.03 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USMC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 76.44, а максимальная — 76.68.

Следите за динамикой Principal U.S. Mega-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USMC сегодня?

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) сегодня оценивается на уровне 76.49. Инструмент торгуется в пределах 76.44 - 76.68, вчерашнее закрытие составило 76.46, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USMC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal U.S. Mega-Cap ETF?

Principal U.S. Mega-Cap ETF в настоящее время оценивается в 76.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.09% и USD. Отслеживайте движения USMC на графике в реальном времени.

Как купить акции USMC?

Вы можете купить акции Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) по текущей цене 76.49. Ордера обычно размещаются около 76.49 или 76.79, тогда как 20 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USMC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USMC?

Инвестирование в Principal U.S. Mega-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 62.29 - 76.96 и текущей цены 76.49. Многие сравнивают 3.09% и 15.33% перед размещением ордеров на 76.49 или 76.79. Изучайте ежедневные изменения цены USMC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Principal U.S. Mega-Cap ETF?

Самая высокая цена Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) за последний год составила 76.96. Акции заметно колебались в пределах 62.29 - 76.96, сравнение с 76.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal U.S. Mega-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Principal U.S. Mega-Cap ETF?

Самая низкая цена Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) за год составила 62.29. Сравнение с текущими 76.49 и 62.29 - 76.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USMC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USMC?

В прошлом Principal U.S. Mega-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 76.46 и 15.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
76.44 76.68
Годовой диапазон
62.29 76.96
Предыдущее закрытие
76.46
Open
76.45
Bid
76.49
Ask
76.79
Low
76.44
High
76.68
Объем
20
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
3.09%
6-месячное изменение
15.33%
Годовое изменение
15.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%