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USMC: Principal U.S. Mega-Cap ETF

76.00 USD 0.46 (0.60%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USMC汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点75.95和高点76.68进行交易。

关注Principal U.S. Mega-Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

USMC新闻

常见问题解答

USMC股票今天的价格是多少？

Principal U.S. Mega-Cap ETF股票今天的定价为76.00。它在75.95 - 76.68范围内交易，昨天的收盘价为76.46，交易量达到189。USMC的实时价格图表显示了这些更新。

Principal U.S. Mega-Cap ETF股票是否支付股息？

Principal U.S. Mega-Cap ETF目前的价值为76.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.35%和USD。实时查看图表以跟踪USMC走势。

如何购买USMC股票？

您可以以76.00的当前价格购买Principal U.S. Mega-Cap ETF股票。订单通常设置在76.00或76.30附近，而189和-0.59%显示市场活动。立即关注USMC的实时图表更新。

如何投资USMC股票？

投资Principal U.S. Mega-Cap ETF需要考虑年度范围62.29 - 76.96和当前价格76.00。许多人在以76.00或76.30下订单之前，会比较2.43%和。实时查看USMC价格图表，了解每日变化。

Principal U.S. Mega-Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Principal U.S. Mega-Cap ETF的最高价格是76.96。在62.29 - 76.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal U.S. Mega-Cap ETF的绩效。

Principal U.S. Mega-Cap ETF股票的最低价格是多少？

Principal U.S. Mega-Cap ETF（USMC）的最低价格为62.29。将其与当前的76.00和62.29 - 76.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USMC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USMC股票是什么时候拆分的？

Principal U.S. Mega-Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、76.46和14.35%中可见。

日范围
75.95 76.68
年范围
62.29 76.96
前一天收盘价
76.46
开盘价
76.45
卖价
76.00
买价
76.30
最低价
75.95
最高价
76.68
交易量
189
日变化
-0.60%
月变化
2.43%
6个月变化
14.60%
年变化
14.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%