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USG: USCF Gold Strategy Plus Income Fund
Курс USG за сегодня изменился на 0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.03, а максимальная — 34.27.
Следите за динамикой USCF Gold Strategy Plus Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USG сегодня?
USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) сегодня оценивается на уровне 34.27. Инструмент торгуется в пределах 34.03 - 34.27, вчерашнее закрытие составило 33.97, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям USCF Gold Strategy Plus Income Fund?
USCF Gold Strategy Plus Income Fund в настоящее время оценивается в 34.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -6.47% и USD. Отслеживайте движения USG на графике в реальном времени.
Как купить акции USG?
Вы можете купить акции USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) по текущей цене 34.27. Ордера обычно размещаются около 34.27 или 34.57, тогда как 3 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USG?
Инвестирование в USCF Gold Strategy Plus Income Fund предполагает учет годового диапазона 31.62 - 44.17 и текущей цены 34.27. Многие сравнивают 5.58% и -18.79% перед размещением ордеров на 34.27 или 34.57. Изучайте ежедневные изменения цены USG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции USCF Gold Strategy Plus Income Fund?
Самая высокая цена USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) за последний год составила 44.17. Акции заметно колебались в пределах 31.62 - 44.17, сравнение с 33.97 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику USCF Gold Strategy Plus Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции USCF Gold Strategy Plus Income Fund?
Самая низкая цена USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) за год составила 31.62. Сравнение с текущими 34.27 и 31.62 - 44.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USG?
В прошлом USCF Gold Strategy Plus Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.97 и -6.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.97
- Open
- 34.03
- Bid
- 34.27
- Ask
- 34.57
- Low
- 34.03
- High
- 34.27
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.88%
- Месячное изменение
- 5.58%
- 6-месячное изменение
- -18.79%
- Годовое изменение
- -6.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%