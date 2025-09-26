USG: 优时吉博罗
今日USG汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点34.42和高点34.44进行交易。
关注优时吉博罗动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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USG新闻
常见问题解答
USG股票今天的价格是多少？
优时吉博罗股票今天的定价为34.44。它在34.42 - 34.44范围内交易，昨天的收盘价为34.27，交易量达到2。USG的实时价格图表显示了这些更新。
优时吉博罗股票是否支付股息？
优时吉博罗目前的价值为34.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.00%和USD。实时查看图表以跟踪USG走势。
如何购买USG股票？
您可以以34.44的当前价格购买优时吉博罗股票。订单通常设置在34.44或34.74附近，而2和0.06%显示市场活动。立即关注USG的实时图表更新。
如何投资USG股票？
投资优时吉博罗需要考虑年度范围31.62 - 44.17和当前价格34.44。许多人在以34.44或34.74下订单之前，会比较6.10%和。实时查看USG价格图表，了解每日变化。
优时吉博罗股票的最高价格是多少？
在过去一年中，优时吉博罗的最高价格是44.17。在31.62 - 44.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪优时吉博罗的绩效。
优时吉博罗股票的最低价格是多少？
优时吉博罗（USG）的最低价格为31.62。将其与当前的34.44和31.62 - 44.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USG股票是什么时候拆分的？
优时吉博罗历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.27和-6.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.27
- 开盘价
- 34.42
- 卖价
- 34.44
- 买价
- 34.74
- 最低价
- 34.42
- 最高价
- 34.44
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 6.10%
- 6个月变化
- -18.39%
- 年变化
- -6.00%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%