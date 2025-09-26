报价部分
货币 / USG
回到股票

USG: 优时吉博罗

34.44 USD 0.17 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USG汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点34.42和高点34.44进行交易。

关注优时吉博罗动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USG新闻

常见问题解答

USG股票今天的价格是多少？

优时吉博罗股票今天的定价为34.44。它在34.42 - 34.44范围内交易，昨天的收盘价为34.27，交易量达到2。USG的实时价格图表显示了这些更新。

优时吉博罗股票是否支付股息？

优时吉博罗目前的价值为34.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-6.00%和USD。实时查看图表以跟踪USG走势。

如何购买USG股票？

您可以以34.44的当前价格购买优时吉博罗股票。订单通常设置在34.44或34.74附近，而2和0.06%显示市场活动。立即关注USG的实时图表更新。

如何投资USG股票？

投资优时吉博罗需要考虑年度范围31.62 - 44.17和当前价格34.44。许多人在以34.44或34.74下订单之前，会比较6.10%和。实时查看USG价格图表，了解每日变化。

优时吉博罗股票的最高价格是多少？

在过去一年中，优时吉博罗的最高价格是44.17。在31.62 - 44.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪优时吉博罗的绩效。

优时吉博罗股票的最低价格是多少？

优时吉博罗（USG）的最低价格为31.62。将其与当前的34.44和31.62 - 44.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USG股票是什么时候拆分的？

优时吉博罗历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.27和-6.00%中可见。

日范围
34.42 34.44
年范围
31.62 44.17
前一天收盘价
34.27
开盘价
34.42
卖价
34.44
买价
34.74
最低价
34.42
最高价
34.44
交易量
2
日变化
0.50%
月变化
6.10%
6个月变化
-18.39%
年变化
-6.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%