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USFR: WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
Курс USFR за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.42, а максимальная — 50.43.
Следите за динамикой WisdomTree Floating Rate Treasury Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USFR сегодня?
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) сегодня оценивается на уровне 50.42. Инструмент торгуется в пределах 50.42 - 50.43, вчерашнее закрытие составило 50.41, а торговый объем достиг 3615. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Floating Rate Treasury Fund?
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund в настоящее время оценивается в 50.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.24% и USD. Отслеживайте движения USFR на графике в реальном времени.
Как купить акции USFR?
Вы можете купить акции WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) по текущей цене 50.42. Ордера обычно размещаются около 50.42 или 50.72, тогда как 3615 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USFR?
Инвестирование в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund предполагает учет годового диапазона 50.23 - 50.51 и текущей цены 50.42. Многие сравнивают 0.08% и 0.16% перед размещением ордеров на 50.42 или 50.72. Изучайте ежедневные изменения цены USFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Floating Rate Treasury Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) за последний год составила 50.51. Акции заметно колебались в пределах 50.23 - 50.51, сравнение с 50.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Floating Rate Treasury Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Floating Rate Treasury Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) за год составила 50.23. Сравнение с текущими 50.42 и 50.23 - 50.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USFR?
В прошлом WisdomTree Floating Rate Treasury Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.41 и 0.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.41
- Open
- 50.42
- Bid
- 50.42
- Ask
- 50.72
- Low
- 50.42
- High
- 50.43
- Объем
- 3.615 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.16%
- Годовое изменение
- 0.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%