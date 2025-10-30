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USFR: WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

50.42 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USFR за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.42, а максимальная — 50.43.

Следите за динамикой WisdomTree Floating Rate Treasury Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USFR сегодня?

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) сегодня оценивается на уровне 50.42. Инструмент торгуется в пределах 50.42 - 50.43, вчерашнее закрытие составило 50.41, а торговый объем достиг 3615. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USFR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Floating Rate Treasury Fund?

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund в настоящее время оценивается в 50.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.24% и USD. Отслеживайте движения USFR на графике в реальном времени.

Как купить акции USFR?

Вы можете купить акции WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) по текущей цене 50.42. Ордера обычно размещаются около 50.42 или 50.72, тогда как 3615 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USFR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USFR?

Инвестирование в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund предполагает учет годового диапазона 50.23 - 50.51 и текущей цены 50.42. Многие сравнивают 0.08% и 0.16% перед размещением ордеров на 50.42 или 50.72. Изучайте ежедневные изменения цены USFR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Floating Rate Treasury Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) за последний год составила 50.51. Акции заметно колебались в пределах 50.23 - 50.51, сравнение с 50.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Floating Rate Treasury Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Floating Rate Treasury Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) за год составила 50.23. Сравнение с текущими 50.42 и 50.23 - 50.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USFR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USFR?

В прошлом WisdomTree Floating Rate Treasury Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.41 и 0.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.42 50.43
Годовой диапазон
50.23 50.51
Предыдущее закрытие
50.41
Open
50.42
Bid
50.42
Ask
50.72
Low
50.42
High
50.43
Объем
3.615 K
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
0.16%
Годовое изменение
0.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%