USFR: WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
今日USFR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.42和高点50.43进行交易。
关注WisdomTree Floating Rate Treasury Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
USFR股票今天的价格是多少？
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票今天的定价为50.42。它在50.42 - 50.43范围内交易，昨天的收盘价为50.42，交易量达到3102。USFR的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund目前的价值为50.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.24%和USD。实时查看图表以跟踪USFR走势。
如何购买USFR股票？
您可以以50.42的当前价格购买WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票。订单通常设置在50.42或50.72附近，而3102和0.00%显示市场活动。立即关注USFR的实时图表更新。
如何投资USFR股票？
投资WisdomTree Floating Rate Treasury Fund需要考虑年度范围50.23 - 50.51和当前价格50.42。许多人在以50.42或50.72下订单之前，会比较0.08%和。实时查看USFR价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的最高价格是50.51。在50.23 - 50.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的绩效。
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund（USFR）的最低价格为50.23。将其与当前的50.42和50.23 - 50.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USFR股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.42和0.24%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.42
- 开盘价
- 50.42
- 卖价
- 50.42
- 买价
- 50.72
- 最低价
- 50.42
- 最高价
- 50.43
- 交易量
- 3.102 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 0.16%
- 年变化
- 0.24%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%