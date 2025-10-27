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USFR: WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

50.42 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USFR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.42和高点50.43进行交易。

关注WisdomTree Floating Rate Treasury Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USFR新闻

常见问题解答

USFR股票今天的价格是多少？

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票今天的定价为50.42。它在50.42 - 50.43范围内交易，昨天的收盘价为50.42，交易量达到3102。USFR的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund目前的价值为50.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.24%和USD。实时查看图表以跟踪USFR走势。

如何购买USFR股票？

您可以以50.42的当前价格购买WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票。订单通常设置在50.42或50.72附近，而3102和0.00%显示市场活动。立即关注USFR的实时图表更新。

如何投资USFR股票？

投资WisdomTree Floating Rate Treasury Fund需要考虑年度范围50.23 - 50.51和当前价格50.42。许多人在以50.42或50.72下订单之前，会比较0.08%和。实时查看USFR价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的最高价格是50.51。在50.23 - 50.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的绩效。

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund（USFR）的最低价格为50.23。将其与当前的50.42和50.23 - 50.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USFR股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.42和0.24%中可见。

日范围
50.42 50.43
年范围
50.23 50.51
前一天收盘价
50.42
开盘价
50.42
卖价
50.42
买价
50.72
最低价
50.42
最高价
50.43
交易量
3.102 K
日变化
0.00%
月变化
0.08%
6个月变化
0.16%
年变化
0.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%