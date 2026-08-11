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USEW: Cambria US EW ETF
Курс USEW за сегодня изменился на 2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.13, а максимальная — 57.15.
Следите за динамикой Cambria US EW ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USEW сегодня?
Cambria US EW ETF (USEW) сегодня оценивается на уровне 57.15. Инструмент торгуется в пределах 57.13 - 57.15, вчерашнее закрытие составило 55.60, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USEW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria US EW ETF?
Cambria US EW ETF в настоящее время оценивается в 57.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.99% и USD. Отслеживайте движения USEW на графике в реальном времени.
Как купить акции USEW?
Вы можете купить акции Cambria US EW ETF (USEW) по текущей цене 57.15. Ордера обычно размещаются около 57.15 или 57.45, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USEW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USEW?
Инвестирование в Cambria US EW ETF предполагает учет годового диапазона 49.16 - 57.15 и текущей цены 57.15. Многие сравнивают 0.04% и 15.85% перед размещением ордеров на 57.15 или 57.45. Изучайте ежедневные изменения цены USEW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria US EW ETF?
Самая высокая цена Cambria US EW ETF (USEW) за последний год составила 57.15. Акции заметно колебались в пределах 49.16 - 57.15, сравнение с 55.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria US EW ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria US EW ETF?
Самая низкая цена Cambria US EW ETF (USEW) за год составила 49.16. Сравнение с текущими 57.15 и 49.16 - 57.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USEW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USEW?
В прошлом Cambria US EW ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.60 и 12.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.60
- Open
- 57.13
- Bid
- 57.15
- Ask
- 57.45
- Low
- 57.13
- High
- 57.15
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.79%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- 15.85%
- Годовое изменение
- 12.99%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%