Курс USEW за сегодня изменился на 2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.13, а максимальная — 57.15.

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