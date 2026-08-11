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USEW: Cambria US EW ETF

57.15 USD 1.55 (2.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USEW за сегодня изменился на 2.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.13, а максимальная — 57.15.

Следите за динамикой Cambria US EW ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USEW сегодня?

Cambria US EW ETF (USEW) сегодня оценивается на уровне 57.15. Инструмент торгуется в пределах 57.13 - 57.15, вчерашнее закрытие составило 55.60, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USEW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria US EW ETF?

Cambria US EW ETF в настоящее время оценивается в 57.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.99% и USD. Отслеживайте движения USEW на графике в реальном времени.

Как купить акции USEW?

Вы можете купить акции Cambria US EW ETF (USEW) по текущей цене 57.15. Ордера обычно размещаются около 57.15 или 57.45, тогда как 2 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USEW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USEW?

Инвестирование в Cambria US EW ETF предполагает учет годового диапазона 49.16 - 57.15 и текущей цены 57.15. Многие сравнивают 0.04% и 15.85% перед размещением ордеров на 57.15 или 57.45. Изучайте ежедневные изменения цены USEW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria US EW ETF?

Самая высокая цена Cambria US EW ETF (USEW) за последний год составила 57.15. Акции заметно колебались в пределах 49.16 - 57.15, сравнение с 55.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria US EW ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria US EW ETF?

Самая низкая цена Cambria US EW ETF (USEW) за год составила 49.16. Сравнение с текущими 57.15 и 49.16 - 57.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USEW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USEW?

В прошлом Cambria US EW ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.60 и 12.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.13 57.15
Годовой диапазон
49.16 57.15
Предыдущее закрытие
55.60
Open
57.13
Bid
57.15
Ask
57.45
Low
57.13
High
57.15
Объем
2
Дневное изменение
2.79%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
15.85%
Годовое изменение
12.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%