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USEW: Cambria US EW ETF

57.14 USD 1.54 (2.77%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USEW汇率已更改2.77%。当日，交易品种以低点57.10和高点57.17进行交易。

关注Cambria US EW ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USEW股票今天的价格是多少？

Cambria US EW ETF股票今天的定价为57.14。它在57.10 - 57.17范围内交易，昨天的收盘价为55.60，交易量达到37。USEW的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria US EW ETF股票是否支付股息？

Cambria US EW ETF目前的价值为57.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.97%和USD。实时查看图表以跟踪USEW走势。

如何购买USEW股票？

您可以以57.14的当前价格购买Cambria US EW ETF股票。订单通常设置在57.14或57.44附近，而37和0.02%显示市场活动。立即关注USEW的实时图表更新。

如何投资USEW股票？

投资Cambria US EW ETF需要考虑年度范围49.16 - 57.17和当前价格57.14。许多人在以57.14或57.44下订单之前，会比较0.02%和。实时查看USEW价格图表，了解每日变化。

Cambria US EW ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria US EW ETF的最高价格是57.17。在49.16 - 57.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria US EW ETF的绩效。

Cambria US EW ETF股票的最低价格是多少？

Cambria US EW ETF（USEW）的最低价格为49.16。将其与当前的57.14和49.16 - 57.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USEW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USEW股票是什么时候拆分的？

Cambria US EW ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.60和12.97%中可见。

日范围
57.10 57.17
年范围
49.16 57.17
前一天收盘价
55.60
开盘价
57.13
卖价
57.14
买价
57.44
最低价
57.10
最高价
57.17
交易量
37
日变化
2.77%
月变化
0.02%
6个月变化
15.83%
年变化
12.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%