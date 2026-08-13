USEW: Cambria US EW ETF
今日USEW汇率已更改2.77%。当日，交易品种以低点57.10和高点57.17进行交易。
关注Cambria US EW ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
USEW股票今天的价格是多少？
Cambria US EW ETF股票今天的定价为57.14。它在57.10 - 57.17范围内交易，昨天的收盘价为55.60，交易量达到37。USEW的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria US EW ETF股票是否支付股息？
Cambria US EW ETF目前的价值为57.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.97%和USD。实时查看图表以跟踪USEW走势。
如何购买USEW股票？
您可以以57.14的当前价格购买Cambria US EW ETF股票。订单通常设置在57.14或57.44附近，而37和0.02%显示市场活动。立即关注USEW的实时图表更新。
如何投资USEW股票？
投资Cambria US EW ETF需要考虑年度范围49.16 - 57.17和当前价格57.14。许多人在以57.14或57.44下订单之前，会比较0.02%和。实时查看USEW价格图表，了解每日变化。
Cambria US EW ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria US EW ETF的最高价格是57.17。在49.16 - 57.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria US EW ETF的绩效。
Cambria US EW ETF股票的最低价格是多少？
Cambria US EW ETF（USEW）的最低价格为49.16。将其与当前的57.14和49.16 - 57.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USEW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
USEW股票是什么时候拆分的？
Cambria US EW ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.60和12.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.60
- 开盘价
- 57.13
- 卖价
- 57.14
- 买价
- 57.44
- 最低价
- 57.10
- 最高价
- 57.17
- 交易量
- 37
- 日变化
- 2.77%
- 月变化
- 0.02%
- 6个月变化
- 15.83%
- 年变化
- 12.97%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%