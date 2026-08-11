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USEP: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
Курс USEP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.85, а максимальная — 41.91.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USEP сегодня?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) сегодня оценивается на уровне 41.85. Инструмент торгуется в пределах 41.85 - 41.91, вчерашнее закрытие составило 41.85, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September?
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 41.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.83% и USD. Отслеживайте движения USEP на графике в реальном времени.
Как купить акции USEP?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) по текущей цене 41.85. Ордера обычно размещаются около 41.85 или 42.15, тогда как 61 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USEP?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 37.74 - 41.91 и текущей цены 41.85. Многие сравнивают 0.31% и 5.87% перед размещением ордеров на 41.85 или 42.15. Изучайте ежедневные изменения цены USEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) за последний год составила 41.91. Акции заметно колебались в пределах 37.74 - 41.91, сравнение с 41.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) за год составила 37.74. Сравнение с текущими 41.85 и 37.74 - 41.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USEP?
В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.85 и 10.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.85
- Open
- 41.91
- Bid
- 41.85
- Ask
- 42.15
- Low
- 41.85
- High
- 41.91
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.31%
- 6-месячное изменение
- 5.87%
- Годовое изменение
- 10.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%