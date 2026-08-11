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USEP: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

41.85 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USEP за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.85, а максимальная — 41.91.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USEP сегодня?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) сегодня оценивается на уровне 41.85. Инструмент торгуется в пределах 41.85 - 41.91, вчерашнее закрытие составило 41.85, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September?

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 41.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.83% и USD. Отслеживайте движения USEP на графике в реальном времени.

Как купить акции USEP?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) по текущей цене 41.85. Ордера обычно размещаются около 41.85 или 42.15, тогда как 61 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USEP?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 37.74 - 41.91 и текущей цены 41.85. Многие сравнивают 0.31% и 5.87% перед размещением ордеров на 41.85 или 42.15. Изучайте ежедневные изменения цены USEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) за последний год составила 41.91. Акции заметно колебались в пределах 37.74 - 41.91, сравнение с 41.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) за год составила 37.74. Сравнение с текущими 41.85 и 37.74 - 41.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USEP?

В прошлом Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.85 и 10.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.85 41.91
Годовой диапазон
37.74 41.91
Предыдущее закрытие
41.85
Open
41.91
Bid
41.85
Ask
42.15
Low
41.85
High
41.91
Объем
61
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.31%
6-месячное изменение
5.87%
Годовое изменение
10.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%