报价部分
货币 / USEP
回到股票

USEP: Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

41.92 USD 0.07 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USEP汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点41.91和高点41.92进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USEP股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September股票今天的定价为41.92。它在41.91 - 41.92范围内交易，昨天的收盘价为41.85，交易量达到8。USEP的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September目前的价值为41.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.02%和USD。实时查看图表以跟踪USEP走势。

如何购买USEP股票？

您可以以41.92的当前价格购买Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September股票。订单通常设置在41.92或42.22附近，而8和0.00%显示市场活动。立即关注USEP的实时图表更新。

如何投资USEP股票？

投资Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September需要考虑年度范围37.74 - 41.92和当前价格41.92。许多人在以41.92或42.22下订单之前，会比较0.48%和。实时查看USEP价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September的最高价格是41.92。在37.74 - 41.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September的绩效。

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September（USEP）的最低价格为37.74。将其与当前的41.92和37.74 - 41.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USEP股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.85和11.02%中可见。

日范围
41.91 41.92
年范围
37.74 41.92
前一天收盘价
41.85
开盘价
41.92
卖价
41.92
买价
42.22
最低价
41.91
最高价
41.92
交易量
8
日变化
0.17%
月变化
0.48%
6个月变化
6.05%
年变化
11.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%