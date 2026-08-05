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USD: ProShares Ultra Semiconductors
Курс USD за сегодня изменился на -5.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.97, а максимальная — 93.83.
Следите за динамикой ProShares Ultra Semiconductors. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USD сегодня?
ProShares Ultra Semiconductors (USD) сегодня оценивается на уровне 89.01. Инструмент торгуется в пределах 88.97 - 93.83, вчерашнее закрытие составило 93.73, а торговый объем достиг 976. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Semiconductors?
ProShares Ultra Semiconductors в настоящее время оценивается в 89.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.57% и USD. Отслеживайте движения USD на графике в реальном времени.
Как купить акции USD?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Semiconductors (USD) по текущей цене 89.01. Ордера обычно размещаются около 89.01 или 89.31, тогда как 976 и -4.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USD?
Инвестирование в ProShares Ultra Semiconductors предполагает учет годового диапазона 42.56 - 129.78 и текущей цены 89.01. Многие сравнивают 17.86% и 75.84% перед размещением ордеров на 89.01 или 89.31. Изучайте ежедневные изменения цены USD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Semiconductors?
Самая высокая цена ProShares Ultra Semiconductors (USD) за последний год составила 129.78. Акции заметно колебались в пределах 42.56 - 129.78, сравнение с 93.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Semiconductors на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Semiconductors?
Самая низкая цена ProShares Ultra Semiconductors (USD) за год составила 42.56. Сравнение с текущими 89.01 и 42.56 - 129.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USD?
В прошлом ProShares Ultra Semiconductors проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.73 и 11.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 93.73
- Open
- 93.54
- Bid
- 89.01
- Ask
- 89.31
- Low
- 88.97
- High
- 93.83
- Объем
- 976
- Дневное изменение
- -5.04%
- Месячное изменение
- 17.86%
- 6-месячное изменение
- 75.84%
- Годовое изменение
- 11.57%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%