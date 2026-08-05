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USD: ProShares Ultra Semiconductors

89.01 USD 4.72 (5.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USD за сегодня изменился на -5.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.97, а максимальная — 93.83.

Следите за динамикой ProShares Ultra Semiconductors. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USD сегодня?

ProShares Ultra Semiconductors (USD) сегодня оценивается на уровне 89.01. Инструмент торгуется в пределах 88.97 - 93.83, вчерашнее закрытие составило 93.73, а торговый объем достиг 976. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Semiconductors?

ProShares Ultra Semiconductors в настоящее время оценивается в 89.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.57% и USD. Отслеживайте движения USD на графике в реальном времени.

Как купить акции USD?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Semiconductors (USD) по текущей цене 89.01. Ордера обычно размещаются около 89.01 или 89.31, тогда как 976 и -4.84% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USD?

Инвестирование в ProShares Ultra Semiconductors предполагает учет годового диапазона 42.56 - 129.78 и текущей цены 89.01. Многие сравнивают 17.86% и 75.84% перед размещением ордеров на 89.01 или 89.31. Изучайте ежедневные изменения цены USD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Semiconductors?

Самая высокая цена ProShares Ultra Semiconductors (USD) за последний год составила 129.78. Акции заметно колебались в пределах 42.56 - 129.78, сравнение с 93.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Semiconductors на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Semiconductors?

Самая низкая цена ProShares Ultra Semiconductors (USD) за год составила 42.56. Сравнение с текущими 89.01 и 42.56 - 129.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USD?

В прошлом ProShares Ultra Semiconductors проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.73 и 11.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
88.97 93.83
Годовой диапазон
42.56 129.78
Предыдущее закрытие
93.73
Open
93.54
Bid
89.01
Ask
89.31
Low
88.97
High
93.83
Объем
976
Дневное изменение
-5.04%
Месячное изменение
17.86%
6-месячное изменение
75.84%
Годовое изменение
11.57%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%