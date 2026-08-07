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USD: ProShares Ultra Semiconductors

89.22 USD 0.21 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USD汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点88.15和高点91.85进行交易。

关注ProShares Ultra Semiconductors动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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USD新闻

常见问题解答

USD股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Semiconductors股票今天的定价为89.22。它在88.15 - 91.85范围内交易，昨天的收盘价为89.01，交易量达到607。USD的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Semiconductors股票是否支付股息？

ProShares Ultra Semiconductors目前的价值为89.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.83%和USD。实时查看图表以跟踪USD走势。

如何购买USD股票？

您可以以89.22的当前价格购买ProShares Ultra Semiconductors股票。订单通常设置在89.22或89.52附近，而607和-2.83%显示市场活动。立即关注USD的实时图表更新。

如何投资USD股票？

投资ProShares Ultra Semiconductors需要考虑年度范围42.56 - 129.78和当前价格89.22。许多人在以89.22或89.52下订单之前，会比较18.14%和。实时查看USD价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Semiconductors股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Semiconductors的最高价格是129.78。在42.56 - 129.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Semiconductors的绩效。

ProShares Ultra Semiconductors股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Semiconductors（USD）的最低价格为42.56。将其与当前的89.22和42.56 - 129.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USD股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Semiconductors历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.01和11.83%中可见。

日范围
88.15 91.85
年范围
42.56 129.78
前一天收盘价
89.01
开盘价
91.82
卖价
89.22
买价
89.52
最低价
88.15
最高价
91.85
交易量
607
日变化
0.24%
月变化
18.14%
6个月变化
76.25%
年变化
11.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%