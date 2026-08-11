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USAF: Atlas America Fund

28.13 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USAF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.13, а максимальная — 28.13.

Следите за динамикой Atlas America Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USAF сегодня?

Atlas America Fund (USAF) сегодня оценивается на уровне 28.13. Инструмент торгуется в пределах 28.13 - 28.13, вчерашнее закрытие составило 28.13, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USAF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Atlas America Fund?

Atlas America Fund в настоящее время оценивается в 28.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.97% и USD. Отслеживайте движения USAF на графике в реальном времени.

Как купить акции USAF?

Вы можете купить акции Atlas America Fund (USAF) по текущей цене 28.13. Ордера обычно размещаются около 28.13 или 28.43, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USAF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USAF?

Инвестирование в Atlas America Fund предполагает учет годового диапазона 27.02 - 28.30 и текущей цены 28.13. Многие сравнивают 1.88% и 0.29% перед размещением ордеров на 28.13 или 28.43. Изучайте ежедневные изменения цены USAF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Atlas America Fund?

Самая высокая цена Atlas America Fund (USAF) за последний год составила 28.30. Акции заметно колебались в пределах 27.02 - 28.30, сравнение с 28.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Atlas America Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Atlas America Fund?

Самая низкая цена Atlas America Fund (USAF) за год составила 27.02. Сравнение с текущими 28.13 и 27.02 - 28.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USAF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USAF?

В прошлом Atlas America Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.13 и 0.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.13 28.13
Годовой диапазон
27.02 28.30
Предыдущее закрытие
28.13
Open
28.13
Bid
28.13
Ask
28.43
Low
28.13
High
28.13
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
0.29%
Годовое изменение
0.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%