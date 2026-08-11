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USAF: Atlas America Fund
Курс USAF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.13, а максимальная — 28.13.
Следите за динамикой Atlas America Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USAF сегодня?
Atlas America Fund (USAF) сегодня оценивается на уровне 28.13. Инструмент торгуется в пределах 28.13 - 28.13, вчерашнее закрытие составило 28.13, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USAF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Atlas America Fund?
Atlas America Fund в настоящее время оценивается в 28.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.97% и USD. Отслеживайте движения USAF на графике в реальном времени.
Как купить акции USAF?
Вы можете купить акции Atlas America Fund (USAF) по текущей цене 28.13. Ордера обычно размещаются около 28.13 или 28.43, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USAF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USAF?
Инвестирование в Atlas America Fund предполагает учет годового диапазона 27.02 - 28.30 и текущей цены 28.13. Многие сравнивают 1.88% и 0.29% перед размещением ордеров на 28.13 или 28.43. Изучайте ежедневные изменения цены USAF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Atlas America Fund?
Самая высокая цена Atlas America Fund (USAF) за последний год составила 28.30. Акции заметно колебались в пределах 27.02 - 28.30, сравнение с 28.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Atlas America Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Atlas America Fund?
Самая низкая цена Atlas America Fund (USAF) за год составила 27.02. Сравнение с текущими 28.13 и 27.02 - 28.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USAF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USAF?
В прошлом Atlas America Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.13 и 0.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.13
- Open
- 28.13
- Bid
- 28.13
- Ask
- 28.43
- Low
- 28.13
- High
- 28.13
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 0.29%
- Годовое изменение
- 0.97%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%