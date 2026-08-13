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USAF: Atlas America Fund

28.13 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USAF汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.13和高点28.13进行交易。

关注Atlas America Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USAF股票今天的价格是多少？

Atlas America Fund股票今天的定价为28.13。它在28.13 - 28.13范围内交易，昨天的收盘价为28.13，交易量达到1。USAF的实时价格图表显示了这些更新。

Atlas America Fund股票是否支付股息？

Atlas America Fund目前的价值为28.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.97%和USD。实时查看图表以跟踪USAF走势。

如何购买USAF股票？

您可以以28.13的当前价格购买Atlas America Fund股票。订单通常设置在28.13或28.43附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注USAF的实时图表更新。

如何投资USAF股票？

投资Atlas America Fund需要考虑年度范围27.02 - 28.30和当前价格28.13。许多人在以28.13或28.43下订单之前，会比较1.88%和。实时查看USAF价格图表，了解每日变化。

Atlas America Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Atlas America Fund的最高价格是28.30。在27.02 - 28.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Atlas America Fund的绩效。

Atlas America Fund股票的最低价格是多少？

Atlas America Fund（USAF）的最低价格为27.02。将其与当前的28.13和27.02 - 28.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USAF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USAF股票是什么时候拆分的？

Atlas America Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.13和0.97%中可见。

日范围
28.13 28.13
年范围
27.02 28.30
前一天收盘价
28.13
开盘价
28.13
卖价
28.13
买价
28.43
最低价
28.13
最高价
28.13
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
1.88%
6个月变化
0.29%
年变化
0.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%