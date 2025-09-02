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URTY: ProShares UltraPro Russell2000
Курс URTY за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.74, а максимальная — 86.67.
Следите за динамикой ProShares UltraPro Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций URTY сегодня?
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) сегодня оценивается на уровне 85.51. Инструмент торгуется в пределах 84.74 - 86.67, вчерашнее закрытие составило 86.87, а торговый объем достиг 549. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Russell2000?
ProShares UltraPro Russell2000 в настоящее время оценивается в 85.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 81.67% и USD. Отслеживайте движения URTY на графике в реальном времени.
Как купить акции URTY?
Вы можете купить акции ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) по текущей цене 85.51. Ордера обычно размещаются около 85.51 или 85.81, тогда как 549 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции URTY?
Инвестирование в ProShares UltraPro Russell2000 предполагает учет годового диапазона 43.32 - 89.40 и текущей цены 85.51. Многие сравнивают 7.17% и 44.74% перед размещением ордеров на 85.51 или 85.81. Изучайте ежедневные изменения цены URTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Russell2000?
Самая высокая цена ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) за последний год составила 89.40. Акции заметно колебались в пределах 43.32 - 89.40, сравнение с 86.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Russell2000 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Russell2000?
Самая низкая цена ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) за год составила 43.32. Сравнение с текущими 85.51 и 43.32 - 89.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций URTY?
В прошлом ProShares UltraPro Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 86.87 и 81.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 86.87
- Open
- 85.98
- Bid
- 85.51
- Ask
- 85.81
- Low
- 84.74
- High
- 86.67
- Объем
- 549
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- 7.17%
- 6-месячное изменение
- 44.74%
- Годовое изменение
- 81.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%