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URTY: ProShares UltraPro Russell2000

85.51 USD 1.36 (1.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс URTY за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.74, а максимальная — 86.67.

Следите за динамикой ProShares UltraPro Russell2000. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций URTY сегодня?

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) сегодня оценивается на уровне 85.51. Инструмент торгуется в пределах 84.74 - 86.67, вчерашнее закрытие составило 86.87, а торговый объем достиг 549. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares UltraPro Russell2000?

ProShares UltraPro Russell2000 в настоящее время оценивается в 85.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 81.67% и USD. Отслеживайте движения URTY на графике в реальном времени.

Как купить акции URTY?

Вы можете купить акции ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) по текущей цене 85.51. Ордера обычно размещаются около 85.51 или 85.81, тогда как 549 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции URTY?

Инвестирование в ProShares UltraPro Russell2000 предполагает учет годового диапазона 43.32 - 89.40 и текущей цены 85.51. Многие сравнивают 7.17% и 44.74% перед размещением ордеров на 85.51 или 85.81. Изучайте ежедневные изменения цены URTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares UltraPro Russell2000?

Самая высокая цена ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) за последний год составила 89.40. Акции заметно колебались в пределах 43.32 - 89.40, сравнение с 86.87 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares UltraPro Russell2000 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares UltraPro Russell2000?

Самая низкая цена ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) за год составила 43.32. Сравнение с текущими 85.51 и 43.32 - 89.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций URTY?

В прошлом ProShares UltraPro Russell2000 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 86.87 и 81.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
84.74 86.67
Годовой диапазон
43.32 89.40
Предыдущее закрытие
86.87
Open
85.98
Bid
85.51
Ask
85.81
Low
84.74
High
86.67
Объем
549
Дневное изменение
-1.57%
Месячное изменение
7.17%
6-месячное изменение
44.74%
Годовое изменение
81.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%