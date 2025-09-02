URTY: ProShares UltraPro Russell2000
今日URTY汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点86.16和高点87.17进行交易。
关注ProShares UltraPro Russell2000动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
URTY股票今天的价格是多少？
ProShares UltraPro Russell2000股票今天的定价为86.37。它在86.16 - 87.17范围内交易，昨天的收盘价为85.51，交易量达到339。URTY的实时价格图表显示了这些更新。
ProShares UltraPro Russell2000股票是否支付股息？
ProShares UltraPro Russell2000目前的价值为86.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注83.49%和USD。实时查看图表以跟踪URTY走势。
如何购买URTY股票？
您可以以86.37的当前价格购买ProShares UltraPro Russell2000股票。订单通常设置在86.37或86.67附近，而339和-0.15%显示市场活动。立即关注URTY的实时图表更新。
如何投资URTY股票？
投资ProShares UltraPro Russell2000需要考虑年度范围43.32 - 89.40和当前价格86.37。许多人在以86.37或86.67下订单之前，会比较8.25%和。实时查看URTY价格图表，了解每日变化。
ProShares UltraPro Russell2000股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ProShares UltraPro Russell2000的最高价格是89.40。在43.32 - 89.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraPro Russell2000的绩效。
ProShares UltraPro Russell2000股票的最低价格是多少？
ProShares UltraPro Russell2000（URTY）的最低价格为43.32。将其与当前的86.37和43.32 - 89.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
URTY股票是什么时候拆分的？
ProShares UltraPro Russell2000历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.51和83.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 85.51
- 开盘价
- 86.50
- 卖价
- 86.37
- 买价
- 86.67
- 最低价
- 86.16
- 最高价
- 87.17
- 交易量
- 339
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- 8.25%
- 6个月变化
- 46.19%
- 年变化
- 83.49%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%