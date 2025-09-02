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URTY: ProShares UltraPro Russell2000

86.37 USD 0.86 (1.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日URTY汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点86.16和高点87.17进行交易。

关注ProShares UltraPro Russell2000动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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URTY新闻

常见问题解答

URTY股票今天的价格是多少？

ProShares UltraPro Russell2000股票今天的定价为86.37。它在86.16 - 87.17范围内交易，昨天的收盘价为85.51，交易量达到339。URTY的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares UltraPro Russell2000股票是否支付股息？

ProShares UltraPro Russell2000目前的价值为86.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注83.49%和USD。实时查看图表以跟踪URTY走势。

如何购买URTY股票？

您可以以86.37的当前价格购买ProShares UltraPro Russell2000股票。订单通常设置在86.37或86.67附近，而339和-0.15%显示市场活动。立即关注URTY的实时图表更新。

如何投资URTY股票？

投资ProShares UltraPro Russell2000需要考虑年度范围43.32 - 89.40和当前价格86.37。许多人在以86.37或86.67下订单之前，会比较8.25%和。实时查看URTY价格图表，了解每日变化。

ProShares UltraPro Russell2000股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares UltraPro Russell2000的最高价格是89.40。在43.32 - 89.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares UltraPro Russell2000的绩效。

ProShares UltraPro Russell2000股票的最低价格是多少？

ProShares UltraPro Russell2000（URTY）的最低价格为43.32。将其与当前的86.37和43.32 - 89.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看URTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

URTY股票是什么时候拆分的？

ProShares UltraPro Russell2000历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、85.51和83.49%中可见。

日范围
86.16 87.17
年范围
43.32 89.40
前一天收盘价
85.51
开盘价
86.50
卖价
86.37
买价
86.67
最低价
86.16
最高价
87.17
交易量
339
日变化
1.01%
月变化
8.25%
6个月变化
46.19%
年变化
83.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%