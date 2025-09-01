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URE: ProShares Ultra Real Estate
Курс URE за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.94, а максимальная — 69.01.
Следите за динамикой ProShares Ultra Real Estate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций URE сегодня?
ProShares Ultra Real Estate (URE) сегодня оценивается на уровне 68.95. Инструмент торгуется в пределах 68.94 - 69.01, вчерашнее закрытие составило 70.68, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Real Estate?
ProShares Ultra Real Estate в настоящее время оценивается в 68.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.24% и USD. Отслеживайте движения URE на графике в реальном времени.
Как купить акции URE?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Real Estate (URE) по текущей цене 68.95. Ордера обычно размещаются около 68.95 или 69.25, тогда как 6 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции URE?
Инвестирование в ProShares Ultra Real Estate предполагает учет годового диапазона 57.38 - 75.65 и текущей цены 68.95. Многие сравнивают -3.73% и 2.86% перед размещением ордеров на 68.95 или 69.25. Изучайте ежедневные изменения цены URE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Real Estate?
Самая высокая цена ProShares Ultra Real Estate (URE) за последний год составила 75.65. Акции заметно колебались в пределах 57.38 - 75.65, сравнение с 70.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Real Estate на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Real Estate?
Самая низкая цена ProShares Ultra Real Estate (URE) за год составила 57.38. Сравнение с текущими 68.95 и 57.38 - 75.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций URE?
В прошлом ProShares Ultra Real Estate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.68 и 8.24% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 70.68
- Open
- 69.01
- Bid
- 68.95
- Ask
- 69.25
- Low
- 68.94
- High
- 69.01
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -2.45%
- Месячное изменение
- -3.73%
- 6-месячное изменение
- 2.86%
- Годовое изменение
- 8.24%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%