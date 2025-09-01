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URE: ProShares Ultra Real Estate

68.95 USD 1.73 (2.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс URE за сегодня изменился на -2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.94, а максимальная — 69.01.

Следите за динамикой ProShares Ultra Real Estate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций URE сегодня?

ProShares Ultra Real Estate (URE) сегодня оценивается на уровне 68.95. Инструмент торгуется в пределах 68.94 - 69.01, вчерашнее закрытие составило 70.68, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике URE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Real Estate?

ProShares Ultra Real Estate в настоящее время оценивается в 68.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.24% и USD. Отслеживайте движения URE на графике в реальном времени.

Как купить акции URE?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Real Estate (URE) по текущей цене 68.95. Ордера обычно размещаются около 68.95 или 69.25, тогда как 6 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения URE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции URE?

Инвестирование в ProShares Ultra Real Estate предполагает учет годового диапазона 57.38 - 75.65 и текущей цены 68.95. Многие сравнивают -3.73% и 2.86% перед размещением ордеров на 68.95 или 69.25. Изучайте ежедневные изменения цены URE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Real Estate?

Самая высокая цена ProShares Ultra Real Estate (URE) за последний год составила 75.65. Акции заметно колебались в пределах 57.38 - 75.65, сравнение с 70.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Real Estate на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Real Estate?

Самая низкая цена ProShares Ultra Real Estate (URE) за год составила 57.38. Сравнение с текущими 68.95 и 57.38 - 75.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения URE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций URE?

В прошлом ProShares Ultra Real Estate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 70.68 и 8.24% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
68.94 69.01
Годовой диапазон
57.38 75.65
Предыдущее закрытие
70.68
Open
69.01
Bid
68.95
Ask
69.25
Low
68.94
High
69.01
Объем
6
Дневное изменение
-2.45%
Месячное изменение
-3.73%
6-месячное изменение
2.86%
Годовое изменение
8.24%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%